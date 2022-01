CAN-2022 : le Malawi renverse le Zimbabwe

Dans le match des outsiders du groupe B, le Malawi a réalisé une belle opération, vendredi, en s’imposant avec la manière face au Zimbabwe (2-1). Les Flammes prennent ainsi la troisième place du groupe, 1 point seulement derrière le Sénégal et la Guinée, qui s’étaient neutralisés un peu plus tôt.

Le Cameroun accueillera la Coupe d'Afrique des nations 2022. © Studio graphique FMM

Grâce à un doublé de Mhango, le Malawi a réalisé une très belle opération dans cette CAN-2022, en s'imposant face au Zimbabwe (2-1) à Bafoussam, vendredi 14 janvier. Il profite également du match nul (0-0) entre les poids lourds du groupe B, le Sénégal et la Guinée.

D'entrée de jeu, le Malawi montre de belles intentions, parvenant bien à museler la défense adverse. Les Flammes se procurent même une première occasion sur un coup franc de Mhango, dégagé par Mhari comme il peut (9e).

Puis petit à petit, le Zimbabwe se met en ordre de marche et assoit sa domination, se créant de belles offensives. Les Guerriers profitent également de la sortie sur blessure de Mzava, le capitaine malawite.

Une domination qui se concrétise finalement avec un but de Wadi, qui place une magnifique tête lobée de Wadi, depuis l'entrée de la surface (39e).

Mais la joie est de courte durée pour le Zimbabwe, puisque quelques minutes plus tard, Mhango trompe Mhari d'une frappe à ras-de-terre, permettant au Malawi de revenir au score juste avant la pause (43e).

Leçon de réalisme

Après la pause, les Guerriers reviennent avec de meilleures intentions, mais contre le cours du jeu, Mhango, encore lui, donne l'avantage au Malawi après un raid solitaire dans la surface (58e). Une véritable leçon de réalisme de la part des Flammes : deux tirs cadrés, deux buts !

C'est un coup dur pour le Zimbabwe, qui recule et semble perdre son football. Sur un rythme nettement plus faible la dernière demi-heure n'offre pas de grands changements. Le Malawi défend férocement son avance, et le Zimbabwe reste impuissant…

Avec ces 3 points, le Malawi fait le plein de confiance avant d'affronter le Sénégal, mardi prochain, lors du dernier match de poule. Les Flammes peuvent aussi espérer accrocher une place qualificative de meilleur troisième. Ce sera en revanche beaucoup plus compliqué pour le Zimbabwe, contraint à l'exploit contre la Guinée.

