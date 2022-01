CAN-2022 : l'Égypte se rassure un peu en battant la Guinée-Bissau

Les Pharaons égyptiens ont enfin décroché une victoire dans la CAN-2022 face à la Guinée-Bissau (0-1). La star de l'équipe, Mohamed Salah, a délivré les siens à la 69e minute. Grâce à ce succès, l'Égypte se relance dans la compétition mais elle devra montrer de meilleures choses si elle veut prétendre au titre.

Publicité Lire la suite

L'Égypte peut remercier son sauveur nommé Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool a permis aux Pharaons de l'emporter sur le petit score de 1 à 0, samedi 15 janvier, face à la Guinée-Bissau lors de la deuxième journée du groupe D.

Dos au mur après sa défaite contre le Nigeria, l'Égypte part pied au plancher dans ce match. Revanchard, le joueur vedette des Pharaons, Mohamed Salah, montre l'exemple en s'offrant une première occasion à la 7e minute, mais sa tentative termine sur le poteau gauche du portier de la Guinée-Bissau.

Les Djurtus tentent alors quelques offensives mais sont rapidement dominés par leurs adversaires. Superbement servi par Salah, Marmoush trouve Mostafa Mohamed dans la surface qui voit lui aussi sa tentative s'écraser sur le poteau gauche.

Asphyxiés, les Bissaoguinéens manquent de finir à dix. Dernier défenseur, Encada accroche le bras de Marmoush qui arrivait à pleine vitesse face au but. Malgré les protestations des Pharaons, le latéral droit n'écope que d'un carton jaune (31e). À quelques minutes de la pause, les vagues égyptiennes déferlent alors sur la défense de la Guinée-Bissau mais les joueurs de Carlos Queiroz n'arrivent pas à trouver la faille.

Salah porte l'Égypte

En début de seconde période, les Égyptiens se montrent moins incisifs. Mohamed Salah et ses coéquipiers sont à la peine et ont du mal à se créer des occasions. À la 65e minute, Zizo a un sursaut. Après un contrôle et un crochet, il enchaîne avec une frappe puissante, mais cela passe largement au dessus du but de la Guinée-Bissau.

Il faut attendre la 69e minute pour que Salah libère enfin son équipe. Servi par El Solia, il reprend le ballon d'une magnifique volée du gauche pour aller trouver le petit filet opposé. Quatre minutes plus tard, les Égyptiens ont l'occasion de faire le break, mais Zizo trouve de nouveau le poteau sur un service d’Omar Kamal.

Les Pharaons se font une frayeur à la 82e minute. Mama Baldé se débarrasse d'Omar Kamal côté gauche pour aller inscrire un magnifique but sur un frappe enroulée qui trompe le gardien adverse. Cependant, sa réalisation est finalement annulée pour une faute sur le défenseur égyptien au départ de l'action. Moreto est aussi proche d'égaliser dans le temps additionnel, mais son tir puissant est repoussé par El-Shenawy.

Grâce à ce succès, l'Égypte remonte à la 2e place du groupe D derrière le Nigeria et peut croire dans la qualification. Les Super Eagles avaient battu un peu plus tôt le Soudan sur le score de 3 à 1 et obtenu leur billet pour les 8es de finale. Lors de la dernière journée, l'Égypte affrontera le Soudan et la Guinée-Bissau sera opposée au Nigeria.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne