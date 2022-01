CAN-2022 : l'Algérie veut se reprendre contre la Guinée équatoriale, suivez le direct

Champions d'Afrique en titre, les Algériens ont manqué leurs débuts dans la CAN-2022 en ne décrochant qu'un nul (0-0) face à la Sierra Leone en ouverture. Les Fennecs doivent absolument se ressaisir, dimanche, contre la Guinée équatoriale. Suivez le match en direct sur France24.com.

Publicité Lire la suite

Contre la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier à 20 h à Douala, les Fennecs ont largement les moyens de se rattraper et de faire oublier la piètre performance du premier match et le nul concédé contre la Sierra Leone (0-0). Même si, sur le papier, la Guinée équatoriale paraît largement à la portée des champions en titre, le Nzalang Nacional s'est montré combatif, ne s'inclinant que d'un but contre l'autre poids lourd du groupe E, la Côte d'Ivoire (0-1).

Suivez cette rencontre du groupe E en direct sur France 24 à partir de 20 h (heure de Paris et de Yaoundé).

Si le liveblog ne s'affiche pas, actualisez la page.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne