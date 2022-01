CAN-2022 : suivez en direct Cameroun - Cap vert et le dénouement du groupe A

Le Cameroun, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, affronte le Cap-Vert lundi au stade d'Olembé de Yaoundé pour s'assurer de la première place du groupe A. Dans le même temps, le Burkina Faso fait face à l'Éthiopie pour tenter d'arracher son ticket pour le tour suivant.

Qui sera à la tête de la poule et qui sera le premier éliminée de la CAN-2022 ? Le groupe A aborde sa conclusion lundi 17 janvier avec les matches Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Éthiopie. Suivez le match du pays-hôte en direct sur France24.com à partir de 17 h (heure de Paris et de Yaounde)

