CAN-2022 : suivez en direct Malawi - Sénégal et le dénouement du groupe B

Le Sénégal affronte mardi le Malawi, tandis que la Guinée fait face au Zimbabwe pour décider du sort des places qualificatives du groupe B. Un double duel à suivre en direct sur France24.com.

Le dénouement approche pour le groupe B. Le Sénégal et la Guinée, à égalité de points en tête (4), affrontent respectivement le Malawi et le Zimbabwe pour un duel à distance pour la première place. Les Flammes du Malawi espèrent quant à eux jouer les trouble-fêtes pour arracher une place en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Suivez en direct à partir de 17 h (heure de Paris et Yaoundé) Malawi - Sénégal et les principaux développements du second match.

Si le liveblog ne s'affiche pas, actualisez

