CAN-2022 : l'Égypte au pied du mur avant le derby du Nil contre le Soudan

Le groupe D qui va connaître son dénouement à la CAN-2022, lors de sa dernière journée, mercredi, avec au programme Guinée-Bissau - Nigeria (déjà qualifié) et surtout un derby Égypte - Soudan décisif pour les Pharaons.

La liste des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN-2002 s'allonge, et c'est désormais le groupe D qui va connaître son dénouement, mercredi 19 janvier : le Nigeria, déjà qualifié, va tenter de s'assurer la première place du groupe contre la Guinée-Bissau, tandis que l'Égypte affrontera le Soudan.

Un derby du Nil décisif pour les Pharaons qui, avec 3 points, jouent là leur qualification en huitièmes de finale. Si les coéquipiers de Mohamed Salah partent largement favoris, le Soudan (1 pt), auteur d’un bon match nul contre la Guinée-Bissau (0-0), ne compte pas baisser les bras.

"C'est un derby", prévient l'attaquant soudanais Muhamed Abdelrahmane, et c'est la première fois que nous affrontons une autre équipe arabe dans cette édition, c'est complètement différent, et spécialement face à l'Égypte.”

Même si les Pharaons ont largement gagné le dernier derby (5-0), à la Coupe Arabe, "ce sera un autre match", assure le buteur soudanais. "Nous savons que l'Égypte a des joueurs de grands championnats, mais le Soudan a confiance en ses joueurs."

"Embauchez des experts pour lire le jeu de l’Égypte"

Certes, l’Égypte a des joueurs bien plus expérimentés, mais les Pharaons ont un peu trop tendance à s’en remettre à la star de Liverpool Mohamed Salah, qui, aussi décisif soit-il, ne peut pas tout faire dans une équipe qui n’a pas particulièrement brillé jusque-là. Des critiques que le sélectionneur a du mal à entendre : “Nous faisons de notre mieux et les gens à la télé et dans les médias nous critiquent".

"Ça fait partie du spectacle, nous y sommes préparés", a lancé Carlos Queiroz en conférence de presse. "Je vous conseille d'embaucher des experts pour lire le jeu et vous comprendrez dans quel système nous jouons (...) Nous ne jouons pas avec trois joueurs au milieu de terrain, mais cinq, six, sept ou huit quand c'est nécessaire. Nous ne jouons pas en attaque avec trois joueurs mais cinq, six, sept ou huit quand c'est nécessaire. Nous ne jouons pas avec trois défenseurs mais avec onze, c'est le monde moderne ! On attaque comme une unité, tout le monde défend comme une unité !", a-t-il insisté devant la presse.

Le Nigeria veut "conserver la mentalité de vainqueur"

L’autre match du groupe D opposera le Nigeria (6 pts), déjà qualifié, à la Guinée-Bissau (1 pt) à Garoua, tout près de la frontière nigériane. Les supporters des Super Eagles cultivent donc un certain optimisme quant aux chances de leur équipe de remporter une quatrième CAN.

À juste titre, puisque l’équipe fait partie de celles qui ont montré le jeu le plus intéressant et séduisant depuis le début de la compétition. Mais pas question pour le sélectionneur par intérim Augustine Eguavoen de s'emballer pour autant : "Il est important pour nous de conserver la mentalité de vainqueur tout en gardant la tête sur les épaules", a-t-il expliqué aux médias nigérians. "Nous n'avons encore rien gagné ici, à part des points".

