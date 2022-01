CAN-2022 : suivez en direct Gabon - Maroc et le dénouement du groupe C

Qui du Gabon ou du Maroc va remporter ce dernier match du groupe C ?

Qui du Gabon ou du Ghana rejoindra directement les huitièmes de finales de la CAN ? Le groupe C rendra son verdict mardi, avec un net avantage aux Panthères, opposées au Maroc, déjà qualifié, tandis que les Black Stars affronteront les Comores. Un double duel à suivre en direct sur France24.com.

Au programme des derniers matches du groupe C, mardi 18 janvier à 20 h, un prometteur duel à distance entre le Gabon et le Ghana, qui pourrait bien être l’un des premiers poids lourds de la compétition à ne pas voir les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Les Black Stars, avec un seul petit point, doivent en effet s’imposer face aux Comores, Petit Poucet de la compétition, tout en espérant que le Gabon ne l’emporte pas face au Maroc, déjà qualifié.

Suivez en direct à partir de 20 h (heure de Paris et Yaoundé) Gabon - Maroc et les principaux développements du second match.

Si le liveblog ne s'affiche pas, actualisez la page.

