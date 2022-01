CAN-2022 : suivez en direct Égypte - Soudan et le dénouement du groupe D

L'Égypte affronte le Soudan mercredi dans un derby du Nil capital pour la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN-2022. Parallèlement, le Nigeria fait face à la Guinée-Bissau. Suivez le dénouement du groupe D en direct à partir de 20 h.

Publicité Lire la suite

La fin du groupe D approche et désormais Mohamed Salah et l'Égypte doivent convaincre. Après une défaite face au Nigeria (1-0) et une victoire peu rassurante sur la Guinée-Bissau (1-0), les Pharaons doivent faire face à leur voisin du Soudan pour acter définitivement leur qualification en huitièmes de finale. Dans le même temps, le Nigeria affronte la Guinée-Bissau pour continuer sa démonstration dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Suivez Égypte - Soudan et les principaux développements de Nigeria - Guinée-Bissau en direct à partir de 20 h (heure de Paris et de Yaoundé)

Si le liveblog ne s'affiche pas, actualisez.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne