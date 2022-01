CAN-2022 : suivez en direct le huitième de finale Burkina Faso - Gabon

Le Burkina Faso affronte le Gabon, dimanche, en huitièmes de finale de la CAN-2022 au Cameroun. Une rencontre à suivre en direct sur France24.com à partir de 17 h (heure de Paris et de Yaoundé).

Place aux huitièmes de finale ! La Coupe d'Afrique des nations (CAN) entre dans sa phase à élimination directe, dimanche 23 janvier, avec une première affiche entre le Burkina Faso et le Gabon au stade de Limbé. Suivez cette rencontre à partir de 17 h (heure de Paris et de Yaoundé) en direct sur France 24.

