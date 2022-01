CAN-2022 : face au Maroc, "la peur n'est qu'un état d'esprit" pour le Malawi

Pour son premier match à élimination directe dans la CAN-2022, le Maroc de Vahid Halilodzic affronte mardi le Malawi, qui dispute le premier huitième de finale de son histoire. Du côté des Lions Atlas, on se refuse à sous-estimer un adversaire "combatif et généreux".

Le Maroc ne veut pas être l'autre éliminé surprise des huitièmes de finale de la CAN-2022. C'est le message qu'a envoyé Vahid Halilhodzic en conférence de presse lundi 24 janvier, à 24 heures de sa confrontation contre le Malawi. Des Flammes malawites qui découvriront la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire et qui ont l'intention de poser des problèmes aux Lions de l'Atlas, comme l'explique Mario Marinică, dans une interview exclusive à France 24.

"Nous sommes bien organisés, nous sommes déterminés et nous sommes capables de travailler très dur", explique le sélectionneur roumain du Malawi qui assure ne pas avoir peur du tout du Maroc. "La peur n'est qu'un état d'esprit dans lequel on se met. On ne devrait pas avoir peur. Anxieux à la rigueur, stressé. Mais, au final, on est là pour jouer au football. Nous serons onze et ils seront onze."

Face à des Marocains annoncés parmi les favoris de la compétition et impressionnants de solidité durant la phase de poules, les Malawites comptent jouer crânement leur chance. Pour eux, la compétition est déjà réussie avec cette qualification historique.

"Je suis fier de la réussite de mes joueurs, je suis fier de la réussite de ce pays. La fédération a fait beaucoup d'efforts pour me faire venir. Ils ont fait le maximum, essayer d'être aussi professionnel que possible. Pour moi, c'était l'opportunité d'une vie et je pense que tous ensemble on a réussi à faire quelque chose de fantastique", savoure Mario Marinică.

Le coach n'est arrivé que début décembre sur le banc des Flammes, succédant à Meck Mwase et il assure ne pas avoir fondamentalement bouleversé le style de jeu de son équipe :

"Il y avait une philosophe de jeu. Et tout le monde a compris que pour que cette philosophie fonctionne, il fallait le faire ensemble", explique-t-il. "Il faut montrer de la solidarité et du courage. Et je pense que, jusqu'ici, c'est ce qu'on a fait."

Le Malawi a fait mieux que résister dans la phase de groupes. Il s'est montré dominateur face à la Guinée même s'il a concédé la défaite, il a fait match nul contre le Sénégal avec un penalty oublié par l'arbitre et elle a battu le Zimbabwe de manière renversante.

Vahid Halilhodzic a dû analyser les prestations du Malawi avant la conférence de presse. Le charismatique sélectionneur franco-bosnien a mis en garde ses joueurs avant leur huitième de finale.

"Il ne faut pas croire que le Malawi est une équipe facile. Il n'existe plus de petites équipes en Afrique, vous avez bien vu ce qui est arrivé au Nigeria dimanche alors que tout le monde le sacrait déjà champion d'Afrique", a rappelé le coach des Marocains. "Nous affrontons une équipe très combative, qui a envie d’aller encore plus loin dans la compétition et qui joue un bon football. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que le Maroc est favori. Vous savez, si on revient en arrière, le Maroc a quitté la dernière édition en huitièmes de finale…"

Selon Vahid Halilhodzic, le match nul face au Gabon a constitué une salutaire piqûre de rappel pour ses joueurs. Par deux fois, les Lions de l'Atlas ont été menés au score et par deux fois ils ont trouvé les ressources mentales pour revenir :

"Ça nous a réveillé. Nos joueurs ont réagi et ça j'apprécie. Je connais bien le football africain, pour aller au bout d'une compétition comme la CAN il faut beaucoup de solidarité, d'abnégation et de souffrance", analyse le technicien.

Face au Malawi, il y aura un mot d'ordre : "On doit être appliqué et discipliné, sinon on aura des surprises."

