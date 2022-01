CAN-2022 : il ne faut "pas enterrer trop tôt" le Sénégal, estime le sélectionneur Aliou Cissé

Classé parmi les prétendants au titre avant le début de la compétition, le Sénégal n'a pas impressionné lors de la phase de poules en ne récoltant qu'une victoire et deux matches nuls. En 8e de finale face au Cap-Vert, les Lions de la Téranga sont attendus au tournant.

Le Sénégal a terminé à la première place du groupe B, mais n'a pas brillé en phase de poules. Après une victoire sur le fil contre le Zimbabwe, les Lions de la Teranga ont été neutralisés par la Guinée et le Malawi. Face à la modeste équipe du Cap-Vert, les hommes d'Aliou Cissé vont devoir présenter un meilleur visage, mardi 25 janvier, en 8e de finale.

Le sélectionneur sénégalais a la pression, mais préfère rester confiant. "Pour cette CAN, on est en vie, il ne faut pas nous enterrer très tôt, même si on est perfusés", a-t-il analysé dimanche en conférence de presse.

"C’est vrai qu’aujourd’hui, nous faisons un début de compétition assez difficile mais je crois qu’on a déjà montré dans le passé qu’on était capable de jouer à un niveau assez intéressant. Nous l’espérons. Nous avons pu travailler. Nous allons nous refugier derrière le travail et aussi derrière l’expérience que nous avons sur le continent africain pour pouvoir bien aborder ce match contre le Cap-Vert", a-t-il ajouté.

Troisièmes du groupe A, les Requins bleus n'ont pas à rougir de leurs débuts dans la compétition. Ils ont décroché une victoire face l'Éthiopie, un nul contre le pays hôte le Cameroun et une défaite contre le Burkina Faso. "Le Cap-Vert est une équipe intéressante et il l'a montré face au Cameroun. C'est une équipe qui maitrise parfaitement sa défense à cinq et c'est aussi une équipe qui est capable de contre attaquer et d'être très forte dans les transitions", a ainsi analysé Aliou Cissé.

"Maintenant, comme je l'ai dit, à nous de hisser notre niveau de jeu et de montrer qu'on est capable de pratiquer un football qui peut déstabiliser cette équipe cap-verdienne. Cela ne sera pas un match facile on le sait parce qu'en face, on aura une équipe hyper motivée qui n'est pas là par hasard", a-t-il précisé.

"Nous jouerons le 8e de finale comme une finale"

Mais le Cap-Vert pourrait aligner une équipe diminuée. La fédération du pays a en effet annoncé dimanche sur Facebook que sa délégation était frappée par une intoxication alimentaire qui a déclenché une épidémie de gastro-entérite. Huit membres du groupe sont concernés, dont cinq joueurs.

Malgré cette épidémie, le sélectionneur Pedro Leitao Brito veut croire dans les chances de son équipe qui avait déjà atteint les quarts de finale en 2013, pour sa première participation. Le technicien, ancien défenseur de l'équipe nationale, se souvient aussi d'avoir déjà dominé son adversaire par le passé. "Nous avons battu le Sénégal en coupe Amilcar Cabral. À l’époque, j’étais joueur et le score était 1-0", a-t-il raconté en conférence de presse, en faisant référence à l'édition 2000 de cette compétition qui s'était tenue à l'époque au Cap-Vert.

Pour le sélectionneur, les Requins bleus ont la capacité d'aller chercher la victoire et vont tout donner lors de ce match couperet : "Nous jouerons le huitième de finale comme une finale. Toute défaite serait synonyme de retour à la maison. Nous allons faire tout pour passer cette étape".

