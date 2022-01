CAN-2022 : suivez en direct le huitième de finale entre le Cameroun et les Comores

Le Cameroun affronte lundi les Comores en huitièmes de finale de la CAN-2022. Une rencontre à suivre en direct sur France 24.

Publicité Lire la suite

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) continuent lundi 24 janvier. Premier du groupe A et pays hôte, le Cameroun de Vincent Aboubakar affronte les Comores, valeureux petit Poucet de la compétition. Le défi est de taille pour la nation insulaire, dont l'équipe est décimée par les cas de Covid-19. Une rencontre pour une place en huitièmes de finale à suivre en direct sur France24.com à partir de 20 h (heure de Paris et de Yaoundé).

Si le liveblog ne s'affiche pas, actualisez la page.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne