CAN-2022 : le Burkina Faso frappe avant la pause, suivez le quart contre de la Tunisie en direct

Qui pour rejoindre le dernier carré de la CAN-2022 ? Le Burkina Faso affronte la Tunisie en quarts de finale, samedi à Garoua.

Le second quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) offre un véritable choc entre deux habitués de la compétition, le Burkina Faso et la Tunisie, samedi 29 janvier, à Garoua. Au tour précédent, les Étalons ont dû aller aux tirs au but pour se défaire du Gabon, tandis que les Aigles de Carthage ont sorti le Nigeria, l'un des favoris de la compétition. Le gagnant affrontera en demies le vainqueur de Sénégal - Guinée équatoriale.

L'autre quart de finale du jour a vu le Cameroun l'emporter logiquement face à la Gambie (2-0).

Suivez la rencontre sur notre liveblog à partir de 19 h 45 (heure de Paris et de Yaoundé).

