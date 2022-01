CAN-2022 : le Sénégal fait le break contre la Guinée équatoriale, suivez le match en direct

Le Sénégal fait face à la Guinée équatoriale dimanche en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Le vainqueur affrontera le Burkina Faso au tour suivant. Suivez la rencontre en direct sur France 24.

Qui des Lions de la Teranga ou du Nzalang Nacional rejoindra le Burkina Faso en demi-finale ? Le Sénégal de Sadio Mané et Bamba Dieng affronte la Guinée équatoriale d'Iban Salvador Edu dimanche 30 janvier au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, en quart de finale de la Coupe d'Afrique. L'occasion pour Aliou Cissé et ses hommes de se rapprocher un peu plus d'un premier trophée.

Suivez en direct le match sur France24.com à partir de 20 h (heure de Paris et de Yaoundé).

