Édition spéciale

CAN-2022 : le Sénégal sacré champion d'Afrique !

Issouf Sanogo, AFP

Le Sénégal a remporté la finale de la CAN-2022 aux tirs au but contre l'Égypte, premier titre continental pour les Lions de la Teranga ! Retour sur ce sacre et sur un mois de compétition avec les analyses de les envoyés spéciaux et les chroniqueurs de France 24. Retrouvez notre édition spéciale.