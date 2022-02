CAN-2022 : le Sénégal récompense généreusement ses héros, en argent et en foncier

Le président sénégalais, Macky Sall, brandit la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly (à droite) et le sélectionneur Aliou Cissé, à Dakar, le 7 février 2022. © Seyllou, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Sarah Sakho 2 mn

C'est toujours l'euphorie au Sénégal où le président Macky Sall a récompensé mardi les héros de la sélection nationale, joueurs et membres de la délégation, qui ont remporté pour la première fois de la Coupe d'Afrique des nations. Chacun d'entre eux recevra une prime d'environ 75 000 euros et deux terrains à Dakar et Diamniadio.