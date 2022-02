Ligue des champions : le PSG affronte le Real Madrid, suivez en direct le choc des huitièmes

Suivez en direct le huitième de finale aller de Ligue des champions qui oppose, à partir de 21 heures, au Parc des Princes, le PSG de Kylian Mbappé au Real Madrid de Karim Benzema.

Le PSG reçoit le Real Madrid, mardi 15 février, pour le match aller du plus alléchant des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Avec Kylian Mbappé et Leo Messi côté parisien, voire Neymar, de retour dans le groupe après son entorse d'une cheville mais attendu comme remplaçant, et le Ballon d'or 2018 Luka Modric et probablement Karim Benzema, qui se sent "mieux" après une blessure à une jambe, le carnet de bal est très prometteur.

Dans cette soirée de gala au Parc des Princes, les Parisiens, qui rêvent d'un premier sacre européen, et les Merengue aux 13 Ligues des champions, un record, jouent déjà leur avenir européen.

