Foot européen : à l'image du PSG, week-end difficile pour les leaders de championnat

Le PSG qui chute face à Nantes, Manchester City battu par Harry Kane et Tottenham, le Milan AC défait par la Salernitana. Les leaders de championnat ont vécu un week-end compliqué. Seuls le Real Madrid (Liga) et le Bayern Munich se sont imposés.

Ligue 1 : le PSG et l'OM surpris par Nantes et Clermont

Le PSG, large leader du championnat français, et l'OM, son dauphin, se sont tous les deux inclinés. Marseille, surpris à domicile par le promu Clermont, voit sa deuxième place menacée par ses poursuivants.

Un succès mérité pour le club auvergnat, qui a marqué par le Guinéen Mohamed Bayo (13e), auteur de son 10e but en Ligue 1, et le Gabonais Jim Allevinah en fin de match (84e). Clermont prend des points précieux dans la course au maintien et compte désormais un matelas de six points sur la zone rouge.

Ce surplace de Marseille (46 pts) fait les affaires de Nice (45 pts), qui a battu Angers après deux défaites d'affilée en L1 et rejeté à trois longueurs la menace de Strasbourg (42 pts). Les Aiglons se sont imposés grâce à un but opportuniste de Justin Kluivert (19e) et Angers, battu pour la quatrième fois d'affilée en L1, n'a pas réussi à réagir.

Malgré son trio Messi-Neymar-Mbappé aligné d'entrée, le Paris SG s'est lourdement incliné samedi à Nantes 3-1, sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1, se montrant méconnaissable quatre jours après sa performance européenne face au Real Madrid.

Bundesliga : le Bayern se rassure, Dortmund et Leipzig cartonnent

Avec des doublés de Lewandowski, Reus et Nkunku, les cadors de la Bundesliga, Munich, Dortmund et Leipzig, ont marqué 16 buts à eux trois dimanche : le Bayern reste en tête avec six points d'avance sur Dortmund.

Leverkusen est toujours troisième à 14 points, après sa défaite vendredi 3-2 à Mayence, et Leipzig quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions, à 18 longueurs du leader.

Des trois gros bras du foot allemand, c'est le Bayern qui a été le plus chiche : 4-1 "seulement" pour battre la lanterne rouge Fürth, et encore le score est-il vraiment flatteur pour les champions en titre, qui étaient menés 1-0 à la pause à domicile. L'essentiel n'était pas là cependant pour les Bavarois qui avaient besoin de se rassurer après la gifle à Bochum (4-2) la semaine passée et le match difficile face à Salzbourg en Ligue des champions (1-1).

Dortmund et Leipzig ont été plus efficaces : le Borussia chez lui a pulvérisé Mönchengladbach 6-0, et Leipzig a humilié le Hertha à Berlin 6-1.

Liga : le Real, le Barça et l'Atletico font le plein de confiance

Le FC Barcelone, brillant, a écrasé le Valence CF 4-1 dimanche pour la 25e journée de Liga, et double l'Atlético Madrid, vainqueur d'Osasuna 3-0 samedi, pour réintégrer les places qualificatives pour la Ligue des champions. Un élan de confiance nécessaire pour les Catalans, en vue de la Ligue Europa, où ils devront éliminer Naples jeudi.

Plus tôt dans la journée, le Séville FC, premier poursuivant du Real Madrid (leader avec 57 points), a trébuché sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-1).

Quatre jours avant son propre choc contre Manchester United en huitième de finale aller de C1, l'Atlético Madrid a dominé Osasuna 3-0 samedi pour la 25e journée de Liga. Une bien meilleure préparation que la défaite surprise en milieu de semaine face à lanterne rouge Levante.

Quatre jours après sa défaite 1-0 à Paris; le Real s'est repris en étrillant Alavès 3 à 0.

Serie A : week-end difficile en tête du peloton

Week-end à oublier pour les ténors de Serie A : après les matches nuls de la Juventus et l'AC Milan, l'Inter et l'Atalanta ont été battues lors de le 26e journée, ce qui pourrait profiter à Naples en déplacement à Cagliari lundi. En cas de succès en Sardaigne, les Napolitains, actuellement troisièmes à trois points du Milan, pourraient même devenir leaders.

Après le faux pas de l'AC Milan samedi chez la Salernitana (2-2), la tête tendait les bras à l'Inter. Mais l'équipe de Simone Inzaghi est passée à côté de son match à domicile face à Sassuolo (2-0), équipe du milieu de tableau.

En ouverture vendredi, la Juventus (4e) a été accrochée dans le derby par le Torino (1-1). Dimanche après-midi, l'Atalanta Bergame (5e) a chuté chez la Fiorentina (7e). La "Dea" s'est inclinée 1-0 face à la "Viola" sur un but de Krzysztof Piatek (56e).

Premier league : le championnat relancé

Manchester City battu samedi à domicile par Tottenham (3-2) sur un doublé de Kane, Liverpool qui revient à six points, avec un match en plus à disputer : le championnat d'Angleterre est totalement relancé à l'occasion de la 26e journée.

Les Citizens ont été surpris par les Spurs (7e), portés par Harry Kane, auteur d'un doublé, dont le but de la victoire dans le temps additionnel d'un match fou. Ce même Kane que City avait dû renoncer à recruter l'été dernier...

L'équipe de Pep Guardiola voit s'arrêter son invincibilité, qui durait depuis le 6 novembre. Mais surtout, le leader du championnat voit Liverpool revenir à six points. Un écart qui pourrait encore se réduire puisque les Reds ont un match en retard à disputer, mercredi prochain à domicile face à Leeds

Une semaine après avoir remporté la Coupe du monde des clubs face au club brésilien de Palmeiras (2-1 après prolongation), les Blues se sont contentés du strict nécessaire à Crystal Palace. Distancés dans la course au titre avec seize points de retard sur Manchester City au coup d'envoi, les joueurs de Thomas Tuchel ont livré une copie assez quelconque et n'ont fait la différence qu'en toute fin de match grâce à Hakim Ziyech (89e).

Arsenal s'est de son côté imposé logiquement face à Brentford (2-1), et ainsi pris sa revanche après la défaite du match aller, lors de la toute première journée et du premier match du promu en Premier League. Sixièmes avec un point de retard sur Manchester United, les Gunners sont plus que jamais dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

La belle image : Pape Gueye et Bamba Dieng honorés par l'OM

À l’Olympique de Marseille, certaines choses ne se font jamais à moitié. Pour la réception du Clermont Foot, le Club phocéen avait fait part de sa volonté d’honorer Pape Gueye et Bamba Dieng, sacrés Champions d’Afrique avec le Sénégal.

C’est fait et en grand. Dans un Vélodrome rempli par pas moins de 52 000 spectateurs, les South Winners ont déployé un gigantesque tifo aux couleurs sénégalaises au niveau de la tribune du Virage Sud.

