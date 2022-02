Football : le Sénégal se dote enfin d'un stade aux normes internationales

Le Sénégal inaugure mardi son stade aux normes internationales à Diamniado. Le champion d'Afrique en titre ne disposait plus d'enceintes homologuées pour accueillir des matches internationaux depuis plusieurs mois.

Enfin. Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) et premier nation africaine au classement FIFA , a désormais un stade aux normes internationales. Il a été inauguré mardi 22 février dans la liesse à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Des milliers de Sénégalais se sont déplacés en bus ou en train pour rallier le stade de 50 000 places dont le nom attendait d'être officialisé mais qui devrait porter le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade.

"C'est une fierté d'avoir un stade aussi beau au Sénégal. Le pays avait besoin de ça pour redorer l'image de son football", a dit à l'AFP Bamba Dieng, 24 ans, l'un des spectateurs, homonyme de la jeune star des Lions de la Teranga.

"Je n'ai jamais vu un aussi beau stade. J'espère qu'il sera bien entretenu pour qu'il dure très longtemps", a déclaré pour sa part Ibou Ngom, 29 ans.

⚽🇸🇳 Inside @snewsafrica

Début des festivités pour l'inauguration du Stade Abdoulaye Wade à Diamniadio pic.twitter.com/cJP6eedAyC — Sport News Africa (@snewsafrica) February 22, 2022

L'enceinte est la seule homologuée par les instances internationales, la Confédération africaine de football (CAF) ayant retiré son homologation au stade Lat Dior, dans la région de Thiès (70 km de Dakar), en mai 2021.

"Il fallait, pour ce que représente le football au Sénégal, pour tout ce que le Sénégal compte de grands joueurs, un stade à la dimension de cette équipe", analyse El Hadj Thierno Dramé, journaliste sportif.

Ce nouveau stade a été construit en un an et demi par une société turque pour un coût de 156 milliards de FCFA (238 millions d'euros). C'est le deuxième plus grand édifice sportif du pays après le stade Léopold Sédar Senghor (60 000 places) construit en 1985 à Dakar.

La nouvelle construction s'inscrit dans une dynamique de faire de Dakar "un hub sportif" afin d'éviter que des matches soient délocalisés jusqu'en Asie, dit Mbaye Jacques Diop, conseiller en communication du ministère des Sports. Le pays est dans une phase de réhabilitation de ses stades, avec les Jeux olympiques de la jeunesse en ligne de mire, dont le pays est hôte en 2026.

Le stade du Sénégal devait être officiellement inauguré mardi après-midi par le président Macky Sall, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, et du président de la Fifa Gianni Infantino parmi de nombreuses personnalités. L'inauguration devait être suivi par un match de gala, opposant des légendes du football sénégalais telles qu'Aliou Cissé, actuel coach de l'équipe nationale, à des légendes du football africain comme le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Didier Drogba.

Samuel Eto'o, Didier Drogba, Patrick Mboma, Geremi Njitap, Mark Fish, Essien... titulaires pour l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio au #Sénégal. pic.twitter.com/iGbkFvq9LA — The Cameroonian 🇨🇲 (@MafanyMJ) February 22, 2022

Le stade accueillera sa première grande rencontre le 29 mars. Le Sénégal qui a battu l'Égypte en finale de la CAN va recevoir les Pharaons en match retour comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022.

