Football : Yaroslav Rakitskiy, banni de l'Ukraine pour avoir rejoint un club russe

Le défenseur ukrainien doit affronter le Real Betis Seville jeudi en Ligue Europa avec son club du Zénith Saint-Pétersbourg, réputé proche de Vladimir Poutine. Son transfert vers le club russe depuis le Shakhtar Donetsk lui a valu d'être écarté de l'équipe nationale ukrainienne en 2019.

"Le football est devenu trop politique." C'est par ces mots que le défenseur ukrainien Yaroslav Rakitskiy avait choisi de prendre sa retraite internationale en novembre 2019. Longtemps cadre de la sélection d'Ukraine et du Shakhtar Donetsk, le footballeur a été mis au ban après avoir rejoint le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors que la Russie a décidé d'envahir son pays, il affronte le Real Betis Séville, jeudi 24 février, en Ligue Europa.

Natif du Donbass, Yaroslav Rakitskiy a été formé au Shakhtar Donetsk. Ce défenseur rugueux mais technique, capable de relancer proprement ses partenaires, a vite été remarqué pour son talent. Il a remporté à huit reprises le championnat ukrainien avec le club, atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en 2011 et les demi-finales de la Ligue Europa en 2016. Il rejoint également très rapidement les rangs de la sélection ukrainienne où il est propulsé à l'âge de 20 ans titulaire en défense centrale. Avec la Zbirna – le surnom de la sélection ukrainienne –, Rakitskiy fait partie de l'équipe qui vit la désillusion au stade de France en 2013. Le doublé de Mamadou Sakho prive alors l'Ukraine d'une qualification en Coupe du monde.

En 2013, le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie va ternir l'histoire d'amour entre le défenseur central et sa sélection. En 2014, après le mouvement pro-Union européenne du Maïdan et la fuite en Russie du président Viktor Ianoukovitch, Moscou annexe la péninsule ukrainienne de Crimée, face à la contestation de la communauté internationale. Dans la foulée, des mouvements séparatistes prorusses émergent dans l'est de l'Ukraine, à Donetsk et Louhansk, régions du Donbass frontalières de la Russie. Deux républiques sont autoproclamées, entraînant un intense conflit armé.

Une position ambiguë sur la région séparatiste

En évoluant au Shakhtar Donetsk, il est au premier rang du conflit. Dès l'été 2014, le club est contraint de quitter sa Donbass Arena de Donetsk pour jouer dans d'autres stades, dans les régions sécurisées à l'ouest du pays. C'est le début d'une longue ambiguïté envers les agissements russes dans la région séparatiste.

Le joueur vit très mal l'éloignement. Il a littéralement sa région chevillée au corps : il se fait tatouer le symbole de Donetsk (la rose) sur son bras gauche. "Cette rose est le symbole du Donbass et de Donetsk. Cette rose et ce compas (un autre tatouage) m’aideront à retrouver le chemin de la maison", explique-t-il sur Instagram.

Un canular d'un site ukrainien, repris tel quel par Russia Today, abîme sa relation avec les supporters ukrainiens. On lui prête des propos prorusses : "Le Donbass a été, est et restera une région liée à la Russie" ou encore "qu’il ne peut pas jouer pour l’équipe des banderivtzi" (dénomination péjorative des nationalistes ukrainien), raconte le site spécialisé sur le football d'Europe de l'Est, Footballski.

On lui reproche également de ne pas chanter l'hymne ukrainien lors des matches de la sélection. En 2016, Rakitskiy "like" une vidéo de l’armée séparatiste qui parade dans Donetsk. Mais la ligne rouge est franchie lorsqu'en janvier 2019 il décide de quitter le Shakhtar Donetsk pour rejoindre un club russe.

Il faut dire qu'il ne s'agit pas de n'importe quel club. Il part à Saint-Pétersbourg garnir les rangs du Zenith. Un club réputé proche de Vladimir Poutine, qui a commencé sa carrière politique dans la ville. Il a d'ailleurs joué un rôle dans l'arrivée de Gazprom, l'entreprise d'État et géant de l'énergie, en tant que sponsor du club. Pour l'opinion publique, c'est la transgression de trop : un sondage publié par le site Tribuna révèle que 54 % des personnes ayant participé ne veulent plus voir Rakitskiy revêtir le jaune et bleu de la sélection.

La légende ukrainienne Andriy Shevchenko, alors sélectionneur, décide alors de se passer de Rakitskiy. Il ne le convoque pas lors des trois premiers rassemblements de l'année 2019. En novembre, Rakitskiy en tire les conclusions et annonce sa retraite internationale dans un message publié sur Instagram : "J’aimerais être appelé mais le foot est devenu trop politique. Les joueurs sont désormais sélectionnés avec la peur de mal faire." Il avait jusqu'ici revêtu 54 fois la tunique de la Zbirna.

"Quoi qu’il arrive, il faut respecter le peuple et son pays. Je n’ai pas les mots", regrette de son côté Artem Fedetskyi, ex-coéquipier de Rakitskiy au Shakhtar et en sélection. "Je pense que ça va être très difficile pour Shevchenko de le sélectionner à nouveau."

Un football, vecteur politique

Le football est un terrain d'affrontements réguliers entre la Russie et l'Ukraine. Depuis une décision de l’UEFA du 17 juillet 2014, les deux sélections nationales mais aussi les clubs des deux pays ne peuvent plus être placée dans le même groupe d'une compétition internationale par un tirage au sort, du fait des relations tendues entre les deux pays.

Lors de l'Euro-2021, l'Ukraine a voulu profiter de l'événement pour rappeler l'existence de son conflit. Ces "tenues spéciales", adoubés par le président Zelensky sont aux couleurs du drapeau ukrainien, jaune et bleu. Mais, au niveau du buste, on voit les contours des frontières de l'Ukraine, incluant la Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014 mais jamais reconnu par la communauté internationale. En plus de la carte, on retrouve deux slogans : "Gloire à l'Ukraine !" et "Gloire aux héros !". Ces phrases font référence à un ancien chant patriotique repris en 2014 lors de la révolution de la place Maïdan.

Moscou s'est étranglé à la vue de ces maillots et a demandé à l'UEFA d'intervenir. L'instance n'a accédé que partiellement à ses demandes en faisant retirer un des slogans mais en validant la carte incluant la Crimée.

Avec l'opération militaire lancée par la Russie en Ukraine, l'UEFA va se retrouver avec un autre dossier épineux : peut-elle se permettre de laisser la finale de la Ligue des champions se dérouler à Saint-Pétersbourg et de continuer à garder comme sponsor Gazprom ? Schalke (D2 allemande) a en tout cas été plus réactif que l'instance européenne. Le club de foot a décidé de retirer de ses maillots le nom et le logo du fournisseur de gaz russe Gazprom, qui est pourtant son sponsor principal.

