Le footballeur ukrainien Yaremchuk affiche son soutien son pays après son but pour le Benfica

Pour célébrer son but qui a conduit au match nul entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam (2-2) mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions, l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a exhibé un t-shirt portant le symbole de l'armée ukrainienne.

Il n'est pas rare que la politique déborde sur le terrain de foot. Auteur du but de l'égalisation du Benfica contre l'Ajax (2-2) en huitième de finale de Ligue des champions, Roman Yaremchuk a eu une pensée pour son pays, l'Ukraine, actuellement attaquée par la Russie. Afin de fêter son but, l'avant-centre a exhibé un maillot noir arborant le blason de l'Ukraine, aussi appelé "tryzub".

"Je voulais soutenir mon pays. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m'ont parlé et ont voulu tout faire pour m'aider. Je les ai remerciés, mais pour l'instant tout va bien", a déclaré Roman Yaremchuk, 26 ans, à l'issue de la rencontre, au micro de CNN Portugal.

Entré en jeu à la 62e minute alors que le Benfica était mené 2 buts à 1, l'international a égalisé dix minutes plus tard de la tête.

Un peu plus tôt dans la journée, son coéquipier en sélection ukrainienne Oleksandr Zinchenko, qui évolue à Manchester City, a publié un message sur Instagram pour commenter la situation.

"Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays", écrit le joueur de 25 ans. "Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. Sur la photo - mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas ! Gloire à l'Ukraine."

Zinchenko portait le brassard de capitaine de l'Ukraine lors du dernier Euro. Il compte 48 sélections depuis ses débuts internationaux en 2015. Il a été formé au Shakhtar Donetsk, club de la région séparatiste du Donbass qui, depuis la guerre de 2014 a dû déménager à Kiev.

