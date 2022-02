Ligue Europa : Lyon affrontera Porto, Monaco défiera Braga en 8e de finale

TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa a accouché, vendredi 25 février à Nyon en Suisse, d'une double confrontation entre Français et Portugais. L'Olympique lyonnais va affronter le FC Porto tandis qu l'AS Monaco va se mesurer au Sporting Braga.

Publicité Lire la suite

Respectivement premiers du groupe A et du groupe B lors de la phase de poules de la Ligue Europa (C3), l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco connaissent leurs futurs adversaires pour les 8es de finale. Les deux seuls représentants français vont affronter deux adversaires issus du même pays, à savoir le Portugal.

L'OL retrouve un habitué de la Ligue des champions (C1) et des sacres européens : le FC Porto, deux fois vainqueurs de la C1 (1987 et 2004) et deux fois vainqueurs de la C3 (2003 et 2011). L'un des plus beaux palmarès des équipes encore en lice, en somme, et un mauvais souvenir pour les Lyonnais. Lors de leur dernière double confrontation, les Gones avaient été éliminés en quarts de finale de la C1 par les Dragons, alors coachés par un certain José Mourinho.

Cette affiche va aussi être l'occasion d'un "match dans le match" entre les deux meilleurs buteurs de la compétition : le Camerounais de l'OL Karl Toko-Ekambi et le Brésilien de Porto Galeno, six buts chacun. La première manche aura lieu au Portugal avant le match retour dans le Rhône.

Nous affronterons le @FCPorto en huitième de finale de l’@EuropaLeague ! 🔴🔵



📆 Aller à Porto le 9 mars à 18h45 – Retour au @GroupamaStadium le 17 mars à 18h45 ou 21h !#UELDraw | #UEL pic.twitter.com/AiO1Qi6khl — Olympique Lyonnais (@OL) February 25, 2022

Monaco dans la peau de favori, le Barça ne vise que le titre

Monaco, de son côté, a hérité du deuxième représentant portugais avec le SC Braga, finaliste malheureux en 2011. Les hommes entraînés par Carlos Carvalhal sont, sur le papier, des adversaires a priori à la portée de l'ASM. Les Monégasques sont en confiance et auront le statut de favoris. Mais gare aux surprises déjà observées au tour précédent.

Le FC Barcelone, de nouveau vainqueur avec autorité de Naples en Italie jeudi (4-2), fait office de candidat déclaré au sacre. Pour un club en reconstruction mais habitué aux plus hautes sphères européennes, cette Ligue Europa est un objectif majeur, d'autant plus qu'une victoire en finale est qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Avant d'espérer atteindre ce Graal, le Barça doit se défaire des Turcs de Galatasaray. Le Séville FC, club le plus titré de la compétition (six sacres), va lui se frotter aux Anglais de West Ham.

En 8es de finale de la Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille va affronter les Suisses du FC Bâle, tandis que le Stade Rennais va défier les Anglais de Leicester.

LE PROGRAMME DES 8es DE FINALE DE LA LIGUE EUROPA :

(matches aller le 10 mars, matches retour le 17 mars)

Atalanta Bergame - Bayer Leverkusen

FC Barcelone - Galatasaray

Betis Séville - Eintracht Francfort

Sporting Braga - AS Monaco

RB Leipzig - Spartak Moscou

FC Porto - Olympique lyonnais

Glasgow Rangers - Étoile rouge de Belgrade

Séville FC - West Ham United

LE PROGRAMME DES 8es DE FINALE DE LA LIGUE EUROPA CONFERENCE :

(matches aller le 10 mars, matches retour le 17 mars)

Olympique de Marseille - FC Bâle

Leicester - Stade rennais

PAOK Salonique - La Gantoise

Vitesse Arnhem - AS Rome

PSV Eindhoven - FC Copenhague

Slavia Prague - Linzer ASK

FK Bodo - AZ Alkmaar

Partizan Belgrade - Feyenoord Rotterdam

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne