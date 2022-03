En images : en jaune et bleu, le sport rend hommage à l'Ukraine

MOBILISATION

Tribunes illuminées en jaune et bleu, dons pour les réfugiés et tee-shirts pour la paix… Pour le deuxième week-end consécutif, le monde du sport a multiplié les initiatives contre l'invasion russe de l'Ukraine, malgré quelques incidents. Retour en images.

Publicité Lire la suite

L'invasion russe de l'Ukraine est dans toutes les têtes depuis le début de la guerre le 24 février. Le monde du sport a multiplié les initiatives ce week-end en soutien à la paix et au peuple ukrainien. Avec deux couacs cependant : à Chelsea et à la Coupe du monde de gymnastique artistique à Doha.

"No War", non à la guerre : avant leur derby – rencontre généralement sous tension –, les deux clubs de Manchester ont affiché leur unité en entrant sur le terrain lors de la 28e journée du Championnat d'Angleterre.

Manchester City, qui compte dans son effectif l'un des trois Ukrainiens de Premier League, le défenseur Oleksandr Zinchenko, arborait des tee-shirts blancs avec le drapeau ukrainien et le slogan "No War" – deux mots qui figuraient également sur les tee-shirts noirs que portait Manchester United.

"No War" ("non à la guerre") : avant leur derby, les deux clubs de Manchester ont affiché leur unité en entrant sur le terrain lors de la 28e journée du Championnat d'Angleterre. © Craig Brough, Reuters

Pendant la minute d'applaudissements en hommage à l'Ukraine et à sa population, une bannière avec le même message a été déployée dans un des virages de l'Etihad Stadium.

Sur tous les terrains de Premier League, les joueurs rassemblés dans le rond central ont participé à une minute d'applaudissements à l'unisson avec les spectateurs.

Avant le coup d'envoi du match Watford-Arsenal, une tribune de Vicarage Road a pris les couleurs du drapeau ukrainien.

Funfair music at Vicarage Road, while the boys walk onto the pitch 🤩 pic.twitter.com/QACkOVTmd4 — Saf (@safia__m_) March 7, 2022

Andriy Lunin à l'honneur

En Espagne, le Real Madrid a déployé samedi un drapeau ukrainien assorti du message "Tous avec l'Ukraine" sur la pelouse et sur les gradins du stade Santiago-Bernabéu avant son match contre la Real Sociedad en Liga.

Les joueurs et remplaçants des deux équipes sont entrés sur la pelouse avec un tee-shirt blanc frappé du même message en noir et ont pris une photo ensemble derrière le drapeau ukrainien.

"Cette nuit, nous souhaitons témoigner tout notre soutien au peuple ukrainien, un peuple qui subit l'injustice d'une guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, notre joueur Andriy Lunin va recevoir toute l'affection du Santiago-Bernabéu", a déclaré le speaker du stade madrilène.

Les larmes d'Andriy Lunin, gardien du Real Madrid lors d'un hommage aux Ukrainiens 🇺🇦 ! 🙏 😓#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/lQoCR0MJ1Y — Foot Mercato (@footmercato) March 5, 2022

Lunin, doublure de Thibaut Courtois dans les buts du Real, n'avait pas participé au déplacement chez les voisins du Rayo Vallecano le week-end dernier.

Le Vélodrome et l'Allianz Arena en bleu et jaune

En Allemagne, le logo rouge et blanc de la Bundesliga a été repeint aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine, dans les stades et sur les visuels de la retransmission en direct.

Des actions symboliques ont été menées dans les stades pour dénoncer la guerre et marquer la solidarité avec les victimes ukrainiennes.

L'Allianz Arena du Bayern Munich illuminée aux couleurs de l'Ukraine après l'invasion russe. © Christof Stache, AFP

Plusieurs clubs ont annoncé avoir fait des dons à des ONG. Le Bayern a offert 100 000 euros à "SOS villages d'enfants" en Ukraine et a appelé ses fans à compléter ce don. Mönchengladbach a également indiqué avoir versé quelque 94 269 euros.

En Ligue 1, lors de Saint-Étienne-Metz, les Verts ne portaient pas leur nom dans le dos, mais l'inscription "Peace for All" ("la paix pour tous"). Les maillots devaient ensuite être dédicacés et mis aux enchères au profit des Pompiers humanitaires français.

Le stade Vélodrome en bleu et jaune. 🇺🇦 pic.twitter.com/anFYqsK2RH — Benoît Payan (@BenoitPayan) March 5, 2022

L'Olympique de Marseille a choisi pour sa part d'illuminer son stade Vélodrome aux couleurs de l'Ukraine. Le message "Soutien au peuple ukrainien" a été diffusé sur les panneaux autour de la pelouse ainsi que sur les écrans géants du stade, où une partie du tifo en virage était jaune et bleu. Par le biais de sa fondation, le club phocéen va également organiser une collecte de vêtements, vivres, couvertures et produits d'hygiène.

Aux États-Unis, lors d'un match de NBA, l'entraîneur de Boston Ime Udoka a été vu portant une barrette aux couleurs du drapeau ukrainien sur son polo, accrochée au niveau du cœur. Les joueurs des Pelicans de La Nouvelle-Orléans portaient eux des chaussettes montantes de couleur jaune.

Le MotoGP "uni pour la paix"

La Ligue nord-américaine de football (MLS) a annoncé qu'elle et ses clubs feraient des dons à la Croix-Rouge canadienne et à l'Unicef USA "pour soutenir l'aide humanitaire aux enfants et aux familles touchés par la crise en Ukraine".

L'hommage à l'Ukraine en marge du match entre Toronto et les New York Red Bulls. © John E. Sokolowski, USA Today Sports, Reuters

À Toronto, les supporters ont allumé des fumigènes bleu et jaune et brandi des drapeaux de ces mêmes couleurs durant la première période du match contre les New York Red Bulls. Les mots "Soutien à l'Ukraine" s'affichaient sur l'écran géant du stade et le speaker a appelé le public à observer un "moment de réflexion" au sujet de la situation en Ukraine.

En NHL, la franchise du Seattle Kracken a invité le chanteur ukrainien Roman Vashchuk a interpréter l'hymne de son pays avant le coup d'envoi d'un match. Il a reçu une très longue ovation.

Le MotoGP, qui a fait sa rentrée 2022 ce week-end au Qatar, a posé pour sa traditionnelle photo de classe derrière une bannière portant les mots "United for Peace" ("unis pour la paix"). Des mots également affichés pendant les retransmissions télévisées du Grand Prix de vendredi à dimanche.

Plusieurs pilotes, comme l'Italien Franco Morbidelli, arboraient sur leur casque un autocollant "Give Peace a Chance" ("donnez une chance à la paix").

En Finlande, lors de l'étape de Coupe du monde de biathlon, les sportifs ont affiché leur soutien à l'Ukraine en décorant leurs dossards, carabines ou combinaisons avec des drapeaux ukrainiens et des messages pour la paix.

Deux polémiques

Cependant, deux polémiques ont éclaté durant le week-end. Lors de la Coupe du monde de gymnastique artistique à Doha, le Russe Ivan Kuliak s'est présenté sur le podium de l'épreuve de barres parallèles, à laquelle il a fini troisième, derrière le vainqueur ukrainien Illia Kovtun, avec un maillot portant la lettre "Z" à la place du drapeau de son pays. La lettre "Z" a été vue sur les chars et les véhicules russes en Ukraine et est interprété comme un symbole de soutien à l'invasion.

En réaction à l'attaque de l'Ukraine par la Russie, les gymnastes, les officiels et les arbitres russes et biélorusses ne pourront plus participer à des compétitions organisées par la Fédération internationale de gymnastique (FIG) à compter de lundi. Une enquête disciplinaire est également ouverte contre le Russe.

Le Russe Ivan Kuliak portait la lettre Z sur sa poitrine lors de la Coupe du 🌍 de gymnastique artistique à Doha. Le Z étant un symbole de soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Kuliak a remporté le bronze là où l’🇺🇦 Kovtun Illia a remporté l'or. pic.twitter.com/IvtLOMbiwL — Kunta van den Kinté (@denkinte_2) March 7, 2022

En Angleterre, alors que la Premier League avait décidé une série de manifestations symboliques en soutien à l'Ukraine, des supporters de Chelsea ont profité de la minute d'applaudissements avant le coup d'envoi pour scander le nom d'Abramovitch.

Le milliardaire russe, qui a racheté le club en 2003 avant de rafler tous les titres nationaux et internationaux, a annoncé en milieu de semaine la mise en vente du club par crainte d'être touché prochainement par les sanctions financières qui visent de nombreux oligarques – mais pas lui encore – dans l'UE et au Royaume-Uni.

>> À lire aussi : "Roman Abramovitch, oligarque russe et premier des milliardaires du football"

Des fans de Chelsea ont scandé le nom de l'oligarque russe Roman Abramovitch, propriétaire du club, lors de l'hommage à l'Ukraine avant le match contre Burnley. © Oli Scarff, AFP

Une initiative qui a peu été du goût de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea : "Ce n'était pas le moment de faire ça", a pesté le technicien après le match. "Si on veut montrer notre solidarité, on montre notre solidarité et on le fait tous ensemble."

"Quand une personnalité importante de notre club ou d'un autre club meurt malheureusement, on fait une minute d'hommage. Ce n'était pas le moment de donner un autre message. C'était un moment pour montrer du respect (...). En tant que club, nous avions besoin que nos supporters se joignent à cette minute d'applaudissements", a ajouté Thomas Tuchel. "Nous voulions le faire pour l'Ukraine et il n'y a aucune opinion autre à avoir sur cette situation. Nos pensées et notre soutien leur sont acquis et nous devons être solidaires."

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne