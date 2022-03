Ligue des champions : le Real Madrid élimine le PSG grâce à un triplé de Karim Benzema

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real Madrid a réussi sa remontada et a éliminé, mercredi, le PSG de Lionel Messi et Kylian Mbappé lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions (3-1). Les Parisiens, vainqueurs sur le fil au match aller (1-0), sont tombés face à des Merengues revanchards et un Karim Benzema des grands soirs, auteur d'un triplé.

Le stade Santiago Bernabeu a vibré, mercredi 9 mars, devant le match retour attendu entre le Real Madrid et le PSG pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Merengues, couronnés 13 fois dans la compétition européenne phare, ont eu l'esprit revanchard face aux Parisiens en l'emportant (3-1) grâce à un triplé de Karim Benzema. Le PSG, pourtant vainqueur sur le fil au match aller (1-0), reste ainsi toujours en quête d'une première Coupe aux grandes oreilles.

Comme on pouvait s'y attendre, le Real Madrid lance son match en mettant le PSG sous pression dès les premières minutes de jeu. Les Merengues, revanchards, sont beaucoup moins timorés qu'au match aller, mais c'est bien Kylian Mbappé qui se procure les deux premiers tirs cadrés du match, bien stoppés par Thibaut Courtois (8e, 13e). Le PSG connaît parfois des moments faibles, mais ne se laisse pas pour autant dominer.

Le Real Madrid se procure finalement une grosse occasion (25e) : alors que Luka Modric se présente à l'entrée de la surface parisienne, il semble être arrêté avec une faute par un joueur parisien. Le ballon, quasiment à l'arrêt, est repris par Karim Benzema qui enroule une frappe que Gianluigi Donnarumma parvient à dévier du bout d'un gant en corner.

S'ensuit un temps fort parisien, d'abord avec un frisson dans la défense madrilène (31e). Neymar et Messi combinent dans l'axe, et l'attaquant argentin parvient à se présenter excentré devant Thibaut Courtois. Il pique son ballon avec effet au-dessus du gardien madrilène, mais c'est insuffisant pour que cela rentre dans la cage. Les Merengues se dégagent.

Puis le PSG croit marquer un premier but grâce à Mbappé (33e). Mais Nuno Mendes, à l'origine de la passe pour l'attaquant français, était hors-jeu au départ de l'action. Karim Benzema, plus gros danger pour les Parisiens en première mi-temps, se procure deux nouvelles occasions de la tête (34e, 36e) et on croit à un nouveau temps fort du Real Madrid.

Mais sur un contre-éclair, Neymar lance Kylian Mbappé en profondeur. L'attaquant français se présente face à Alaba à l'entrée de la surface madrilène, avant d'ajuster Courtois côté fermé (39e, 0-1). Imparable. Malgré un nouveau coup de chaud dans la défense parisienne (45e+1), les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur le même score qu'au match aller, une nouvelle fois grâce au n°7 parisien. Le PSG se croit alors maître de son destin.

Un retournement de situation fou

La deuxième période démarre sur le même rythme. Paris semble maîtriser la rencontre comme à l'aller, et comme en première période Mbappé croit à nouveau marquer (53e). Lancé à nouveau par Neymar en profondeur sur le côté gauche, il ajuste Courtois mais est finalement signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, il ne parvient pas à prendre le meilleur sur la défense centrale madrilène (55e)

Il est parfois des matchs où un grain de sable dans l'engrenage peut faire dysfonctionner une machine pourtant bien huilée. Cela a été le cas, avec l'énorme erreur de Gianluigi Donnarumma (61e, 1-1). Le gardien parisien tarde à relancer le ballon après une passe en retrait de Kimpembe et, pressé par Karim Benzema, il dégage en catastrophe. Vinicius récupère et sert l'international français qui marque dans la cage quasi vide.

C'est le début du naufrage parisien, ou, de la remontada madrilène, au choix. Cette dernière est l'œuvre intégrale de Karim Benzema, auteur d'un triplé en quinze minutes… et d'un doublé en deux minutes (75e et 77e). D'abord lancé en profondeur par Modric, Vinicius revient sur ses pas à l'entrée de la surface parisienne et redonne à Modric. Le milieu madrilène trouve d'une passe subtile Benzema, qui ajuste Donnarumma.

Dans la foulée, le Real Madrid récupère le ballon sur l'engagement des Parisiens, se projette en attaque. Marquinhos repousse en catastrophe dans l'axe et Karim Benzema surgit pour pousser le ballon d'un extérieur du droit dans la cage parisienne face à un Gianluigi Donnarumma impuissant.

Les Parisiens font grise mine, le quart de finale qui leur tendait les bras leur échappe en un quart d'heure. Même un coup franc dangereux de Messi (90e+1) n'y fera rien : les Merengues ont pris leur revanche.

