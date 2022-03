Ligue des champions : le PSG vise les quarts face à un Real Madrid revanchard

AVANT MATCH

L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, célèbre son but marqué lors du match de Liga face à la Real Sociedad au stade Santiago Bernabeu à Madrid, le 5 mars 2022.

Le PSG se rend à Madrid, mercredi, avec l’ambition de décrocher le ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après sa courte victoire (1-0) face au Merengues au match aller. Mais Karim Benzema et ses coéquipiers vont certainement les accueillir avec l’idée de renverser la tendance.

Jour crucial pour le PSG. Les joueurs parisiens abordent, mercredi 9 mars, le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions en position de force après leur victoire sur le fil à l’aller (1-0). Mais ils vont devoir se méfier de joueurs madrilènes revanchards qui vont tenter de renverser la vapeur devant leur public, avec en tête leur capitaine Karim Benzema, de retour en grande forme.

Avant cette rencontre au sommet, les deux clubs ont connu des destins contraires le week-end dernier dans leurs championnats respectifs : les Merengues ont largement dominé la Real Sociedad (4-1), enchaînant une troisième victoire consécutive en Liga ; dans le même temps, le PSG s’est incliné face à Nice (1-0) et a subi sa deuxième défaite en trois matchs.

"Le match de mercredi est dans les têtes de tout le monde", a expliqué, après cette piètre prestation, le technicien parisien, Mauricio Pochettino. "On est en préparation d'une compétition que tout le monde à Paris attend et dont tout le monde rêve." Par ailleurs, la dynamique du championnat a peu à voir avec l’intensité des rencontres européennes, et à cela s’ajoute le fait que Kylian Mbappé était absent – suspendu – samedi dernier.

L’incertitude Mbappé, joueur clé du PSG, met Paris sous tension

Là se trouve certainement la grosse différence côté parisien depuis le début de saison : le PSG n’affiche pas le même visage sans son attaquant vedette – le PSG a d’ailleurs perdu 6 de ses 16 derniers matchs sans lui. À la différence de Lionel Messi, qui a manqué un penalty au match aller face aux Madrilènes, Kylian Mbappé a su donner un précieux avantage à son équipe en inscrivant le seul but de son équipe, avec talent, à la dernière minute de jeu.

L’avant-match est donc devenu plus tendu côté parisien, lundi, quand Kylian Mbappé a reçu une semelle de son coéquipier Idrissa Gueye à l’entraînement. La participation du n° 7 parisien au choc contre le Real Madrid a été incertaine pendant quelques heures, avant que le club ne communique sur un examen médical "rassurant" pour son attaquant. Ce dernier figure d’ailleurs dans le groupe annoncé mardi pour le match face aux Merengues.

Un temps incertains eux aussi, le défenseur Achraf Hakimi et le milieu Leandro Paredes figurent bien dans le groupe parisien. Le PSG devra en revanche se passer de Sergio Ramos, l’ancien défenseur central du Real Madrid étant forfait pour ce match.

Difficile de savoir si Kylian Mbappé sera finalement à 100 % de ses capacités mercredi soir, mais le Real Madrid se prépare quoi qu’il en soit "en pensant qu’(il) pourra jouer", a déclaré mardi l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. Il a aussi précisé que le plan de son équipe ne sera "pas seulement pour stopper Mbappé, mais pour stopper Neymar, Di Maria, Messi... tous les bons joueurs dont dispose le PSG. Notre plan, c'est de faire un match complet, défendre bien, bien jouer avec et sans ballon. On devra être intelligents."

Un Real Madrid diminué mais avec Karim Benzema en forme

"Pour être honnête, on n'a même pas parlé de la possible blessure de Kylian entre nous. On est concentrés sur nous-mêmes", a renchéri le milieu de terrain madrilène Luka Modric lors de la conférence de presse d’avant-match.

Les Merengues vont devoir miser sur leurs forces du moment pour retourner le scénario de ce huitième de finale de Ligue des champions : à l’aller, ils avaient subi le pressing du PSG sans céder grâce à leur solide gardien Thibaut Courtois, mais sans parvenir non plus à être vraiment dangereux en attaque.

À ce moment-là, Karim Benzema revenait tout juste d’une blessure de trois semaines aux ischio-jambiers, et il n’avait pas eu l’influence attendue – qu’on lui connaît depuis le début de saison – dans le jeu de son équipe. Mercredi, l’international français sera dans une autre dynamique, restant sur trois buts inscrits lors de ses trois derniers matchs.

Le Real Madrid devra, toutefois, évoluer mercredi sans deux joueurs majeurs, son défenseur latéral Ferland Mendy et son milieu défensif Casemiro, suspendus après avoir reçu un troisième carton jaune dans la compétition européenne.

À cela s’ajoute un point d’interrogation sur l’état du milieu madrilène Toni Kroos. "Un joueur qui n'est pas à 100 % ne peut pas jouer ce genre de match. Si je pense que Toni est à 100 %, il jouera. Si je pense qu'il est à 95 %, il ne jouera pas", a assuré son entraîneur.

Info ou intox ? Comme pour Kylian Mbappé, un doute va planer sur la titularisation des deux joueurs jusqu’à la publication de la feuille de match officielle, un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi. Viendra alors l’explication entre un Real Madrid auréolé de 13 étoiles dans la plus grande compétition européenne et un PSG toujours en quête d’une première Coupe aux grandes oreilles.

