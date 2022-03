Ligue des champions : Chelsea enterre les espoirs de remontada de Lille

COMPTE-RENDU

Comme au match aller (2-0), Chelsea a pris le meilleur sur un Losc (1-2), au jeu pourtant agréable. La France n'a plus de représentant en Ligue des champions.

Publicité Lire la suite

Il y a une classe d'écart entre Lille et Chelsea. Ce nouveau match entre le champion de France 2021 et le Champion d'Europe en titre a confirmé le diagnostic du match aller. Les Blues de Thomas Tuchel ont résisté à l'envie lilloise de renverser la vapeur après la défaite du match aller. En vain. Le Losc s'incline 2 à 1 à domicile et est éliminé de la Ligue des champions.

Face à un Chelsea empêtré dans les sanctions envers son propriétaire Roman Abramovic, Lille s'est pourtant présenté sans complexe, avec la folle espérance de renverser le score sévère du match aller (2-0) devant son public au stade Pierre Mauroy. Les Dogues, compacts et organisés, ne laissent aucun espace aux Blues en début de match et se lancent à l'assaut du but londonien.

André récupère un bon ballon dans le rond central et décale pour Yilmaz qui fait basculer le jeu en direction de Gudmundsson. Le centre est détourné en corner qui est facilement repoussé (3e). Quelques instants plus tard, Yilmaz profite d'une perte de balle pour se projeter dans l'axe et frapper au but. Thiago Silva contre de la poitrine en corner (7e).

>> À lire aussi : Roman Abramovitch, oligarque russe et premier des milliardaires du football

Chelsea ne panique pas et s'affaire à ralentir le rythme imposé par leurs adversaires. Kovacic parvient à échapper à la défense du Losc pour percuter à gauche. Il tente ensuite de remettre le ballon devant le but lillois, mais Léo Jardim intervient au sol pour intercepter la passe (23e).

Lille ouvre le score et se fait rattraper

Mais alors que les Blues reprennent des couleurs malgré la sortie prématurée d'Andreas Christensen, le Losc fait enfin douter Chelsea. Sur le cafouillage consécutif à un coup franc de Bamba à l'entrée de la surface, Jorginho touche le ballon de la main. Grâce à la VAR, l'arbitre offre un penalty à Lille, qu'Yilmaz transforme d'un plat du pied malgré un départ du bon côté d'Édouard Mendy (38e, 2-1).

Chelsea veut tuer dans l'œuf l'espoir nordiste. Les Blues font le siège de la cage lilloise en cette fin de mi-temps et les Lillois craquent sur la dernière action, au pire moment : Pulisic, oublié par des Dogues passifs, est à la réception d'une passe lumineuse de Jorginho et réalise une frappe croisée parfaite pour tromper Léo Jardim (45e+3, 1-1).

Au retour des vestiaires, Lille refuse de baisser la tête face aux Champions d'Europe. Bamba fait parler sa technique à gauche de la surface et élimine Alonso avant de déposer son centre sur la tête de Yilmaz. La tentative frôle la lucarne de Mendy (51e). Rüdiger réagit en reprenant un coup franc dégagé par la défense lilloise. Il passe à côté (60e).

Lille pousse mais n'est pas aidé par le sort. Sur un magnifique centre d'Ylmaz venu de la droite, Xeka arrive lancé et décroise une tête puissante... qui touche le poteau (63e). Mendy était battu.

Qu'aurait-il pu se passer si ce ballon était passé quelques centimètres plus à droite ? On ne le saura jamais puisqu'Azpilicueta enterre les espoirs lillois quelques instants plus tard. À la fin d'une longue séance de possession des Blues, Mount centre devant le but. Azpilicueta devance Weah pour reprendre le ballon du genou au second poteau (71e).

Côté Lille, on continue d'essayer mais le cœur n'y est plus. Les Dogues, vidés de leur envie, laissent le ballon à Chelsea, qui attend tranquillement la fin du match. Vingt minutes plus tard et malgré les éclairs de l'entrant Ben Arfa, Lille connaît le même destin que l'autre représentant français en Ligue des champions : éliminé en huitièmes de finale.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne