Ligue des champions : Chelsea-Real Madrid, le choc des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la saison 2021-2022 de la Ligue des champions s'est tenu vendredi 18 mars à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. La grosse affiche opposera Chelsea, tenant du titre, au Real Madrid, treize fois vainqueur de la compétition. La double confrontation entre le Manchester City de Pep Guardiola et l'Atlético de Madrid de Diego Simeone sera aussi très suivie. En Ligue Europa, Lyon a rendez-vous avec West Ham.

Les huit clubs sortis victorieux des huitièmes de finales de la Ligue des champions sont fixés. Les quarts de finale de l'édition 2021-2022 se joueront les 5 et 6 avril pour les matches aller et les 12 et 13 avril pour les matches retour. Ils auront un fort accent anglais (trois équipes de Premier League) et espagnol (trois équipes de Liga).

Mikaël Silvestre, l'ancien défenseur vice-champion du monde 2006 avec l'équipe de France et vainqueur de la Ligue des champions en 2008 sous le maillot de Manchester United, a procédé au tirage au sort.

Pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne seront pas de ce double rendez-vous après les éliminations de Manchester United face à Villarreal et du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Mais même sans le Portugais et l'Argentin, le spectacle devrait être au rendez-vous au printemps.

Un très alléchant Chelsea-Real Madrid

La première affiche fixée lors du tirage au sort est somptueuse. Chelsea, tenant du titre et seul club à avoir remporté ses deux confrontations au tour précédent contre Lille, va se mesurer au plus grand spécialiste de la C1 : le Real Madrid, treize fois sacré. Un match sous forme de nouvelles retrouvailles pour Thibaut Courtois et Eden Hazard, anciens cadres des Blues, et Mateo Kovacic, ex-Merengue. Ce sera aussi l'occasion pour le club espagnol de prendre sa revanche sur Chelsea, qui l'a éliminé la saison dernière en demi-finales.

Manchester City, finaliste malheureux en mai 2021, va se mesurer à l'Atlético de Madrid. Une opposition attendue entre deux managers reconnus, Pep Guardiola côté Cityzen et Diego Simeone côté Colchonero.

Villarreal, le club espagnol qui a coulé la Juventus cette semaine, voit se dresser sur sa route un ogre : le Bayern Munich, six fois champion d'Europe et vainqueur 7-1 de Salzbourg le 8 mars lors de son huitième de finale retour.

Enfin, le dernier quart de finale mettra aux prises les Portugais de Benfica face aux Anglais de Liverpool.

Par ailleurs, le tirage au sort des demi-finales a aussi eu lieu : le vainqueur de Chelsea-Real Madrid rencontrera celui de Manchester City-Atlético de Madrid, et le vainqueur de Benfica-Liverpool affrontera celui de Villarreal-Bayern.

Le programme des quarts de finale :

Chelsea (Angleterre) - Real Madrid (Espagne)

Manchester City (Angleterre) - Atlético de Madrid (Espagne)

Villarreal (Espagne) - Bayern Munich (Allemagne)

Benfica (Portugal) - Liverpool (Angleterre)

Lyon opposé à West Ham en Ligue Europa

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa ont également eu lieu à Nyon, avec en invité spécial l'ancien gardien espagnol Andrés Palop. L'Olympique lyonnais, dernier club français encore en lice et tombeur du FC Porto, a hérité des Anglais de West Ham, qui ont eux éliminé le Séville FC. Affiche intéressante pour l'Eintracht Francfort, seul club parmi ces quarts-de-finalistes à avoir déjà remporté cette compétition en 1980 (on l'appelait alors Coupe de l'UEFA) : le FC Barcelone l'attend.

Qualifié sans jouer après la disqualification du Spartak Moscou dans le cadre des sanctions prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, le RB Leipzig va jouer contre l'Atalanta Bergame. Enfin, les Portugais de Braga vont affronter les Écossais des Rangers.

En demi-finales, le vainqueur de Leipzig-Bergame affrontera celui de Braga-Rangers, tandis que le vainqueur de West Ham-Lyon sera confronté à celui de Francfort-Barcelone.

Le programme des quarts de finale :

RB Leipzig (Allemagne) - Atalanta Bergame (Italie)

Eintracht Francfort (Allemagne) - FC Barcelone (Espagne)

West Ham (Angleterre) - Olympique lyonnais (France)

SC Braga (Portugal) - Rangers FC (Écosse)

