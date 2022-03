Rugby : le XV de France ne veut pas rater la dernière marche face à l'Angleterre

Tournoi des Six Nations

Grâce à leurs quatre victoires décrochées pendant l'édition 2022 du Tournoi des Six Nations, les Français ont la possibilité de remporter, samedi, cette compétition européenne de rugby en réalisant un Grand Chelem. Ils doivent pour cela battre des Anglais jusque-là à la peine et qui espèrent bien retrouver de l'éclat au Stade de France. Le match sera à suivre en direct sur le site de France 24.

Pour le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, l'heure des titres va peut-être enfin sonner. Il espère que son 25e match à la tête de l'équipe de France, samedi 19 mars, contre l'Angleterre, permettra à son groupe de décrocher un premier trophée, récompensant ainsi les importants progrès réalisés depuis janvier 2020. "Nos précédentes deuxièmes places dans la compétition (lors des Tournois 2020 et 2021) nous ont appris énormément", a déclaré cette semaine cet ancien demi-de-mêlée.

Mais que ce soit face à l'Irlande (victoire 30-24), meilleure nation européenne avant le Tournoi, contre l'Écosse (36-17) ou au Pays de Galles (13-9), les Bleus ont su répondre présents lors de cette édition 2022. Ils ont réalisé un sans-faute, dans la lignée de leur tournée d'automne ponctuée de trois victoires, la dernière ayant été obtenue face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

C'est dans cette même enceinte que les Français vont cette fois affronter leurs meilleurs ennemis ovales pour un "crunch" décisif. Ils avaient déjà réussi à les battre à Saint-Denis en 2020, alors que les Anglais sortaient d'une brillante Coupe du monde. Et les Bleus peuvent espérer renouveler cette prouesse tant ils ont fait preuve de constance et de confiance au cours de ce Tournoi.

Un seul changement chez les Bleus

L'encadrement tricolore a logiquement choisi de faire confiance aux mêmes joueurs que lors des précédents matches de la compétition pour débuter cette rencontre capitale. Il n'a procédé qu'à un seul changement par rapport au dernier match contre Cardiff remporté difficilement. L'ailier Damian Penaud sera ainsi de retour après avoir été privé du déplacement au Pays-de-Galles à cause du Covid-19.

Une équipe s'est clairement dessinée au fil des derniers matchs. Onze joueurs vont ainsi débuter contre l'Angleterre leur cinquième match du Tournoi 2022 : l'arrière Melvyn Jaminet, le centre Gaël Fickou, les troisièmes lignes Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, les piliers Cyril Baille et Uini Atonio, le talonneur Julien Marchand, les deuxièmes lignes Paul Willemse et Cameron Woki ainsi que la charnière 1000 % toulousaine, formée par l'ouvreur Romain Ntamack et le capitaine Antoine Dupont au poste de demi de mêlée.

Le rendement de ce dernier, désigné joueur mondial de l'année 2021, sera, une fois de plus, déterminant pour les Bleus. "À chaque match, Antoine, comme l'équipe, a su s'adapter. Pour le moment, il a su trouver les bonnes réponses à des situations complexes et parfois différentes. C'est une expérience formidable pour lui et il est en train de réaliser un bon Tournoi", a expliqué Fabien Galthié. Une analyse qui ne manquera pas d'être encore plus élogieuse si la France gagne samedi un dixième Grand chelem derrière lequel elle court depuis 2010.

Des Anglais critiqués

Si les Anglais ne peuvent pas nourrir les même ambitions sportives dans cette compétition, ils ont l'espoir de terminer leur Tournoi avec une victoire qui ferait taire les critiques entendues ces dernières semaines. Battus par les Écossais et les Irlandais, les joueurs du XV de la Rose et leur sélectionneur Eddie Jones sont dans la mire de nombreux observateurs, à l'instar de l'ancien international Austin Healey. Dans une colonne publiée cette semaine par le quotidien The Telegraph, il se dit "lassé" par les excuses avancées par Eddie Jones pour expliquer la baisse de rendement de son équipe, en lui demandant de changer de stratégie ou de partir.

Malgré cette pression, Eddie Jones affiche sa confiance dans un groupe largement remanié pour cette compétition, en raison notamment de plusieurs blessures. Il voit d'ailleurs dans ce match "une opportunité en or" de faire progresser son effectif et d'acquérir de l'expérience en vue de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en France. Et l'Australien assure qu'une victoire samedi est tout à fait envisageable.

Si ses propos contiennent une certaine dose de provocation, ils traduisent tout de même la détermination et la confiance des Anglais, habitués à se transcender face aux Français. "Chez eux, tous les matches sont importants et c'est ce qui les rend forts, dur au mal et redoutables", a prévenu le manager français Raphaël Ibanez. Et l'envie de gâcher le rêve de Grand Chelem des Bleus sera, sans nulle doute, un facteur de motivation important.

