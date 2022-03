Foot européen : l'AC Milan ne faiblit pas, le PSG s'écroule

TOUR DES STADES

Ismaël Bennacer (au centre) fête avec Fikayo Tomori (à gauche) et Pierre Kalulu (à droite) son but inscrit avec l'AC Milan à Cagliari, le 19 mars 2022.

En Italie, l'AC Milan a conservé sa place de leader de Serie A en l'emportant à Cagliari (1-0), samedi. En France, le PSG a sombré face à l'AS Monaco (0-3) dimanche, laissant infuser l'idée d'une fin de saison très pénible. Aucun problème en Bundesliga allemande pour le Bayern Munich, confortable vainqueur de l'Union Berlin (4-0). En Espagne, le Clasico a tourné à l'humiliation pour le Real Madrid, écrasé à domicile par le FC Barcelone (0-4).

Ligue 1 : Paris piétiné par Monaco, Marseille seul dauphin

Privé de Leo Messi, d'Angel Di Maria, de Keylor Navas et de Sergio Ramos, blessés ou malades, le PSG a vécu un dimanche très pénible au stade Louis-II, à Monaco. Hors du coup, les Parisiens ont livré une prestation proche du néant et sont repartis du Rocher avec une défaite cinglante (3-0). L'ASM l'a emporté grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder et un but de Kevin Volland.

C'est la troisième défaite consécutive de Paris en déplacement pour la Ligue 1. Celle-ci se distingue par l'attitude des joueurs, absents sur la pelouse et incapables de se révolter. Peut-être une répercussion du fiasco européen face au Real Madrid ? À neuf journées de la fin du championnat, la première place du PSG n'est pas encore menacée (65 points), mais les prochaines semaines pourraient être compliquées.

Le duel direct pour le podium, dimanche, entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice à tourner à l'avantage des Phocéens, vainqueurs au stade Vélodrome (2-1) avec des buts d'Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu contre un but de Mario Lemina. Ce succès permet à l'OM de s'installer seul à la deuxième place du championnat (53 points) devant Rennes (52 points), qui a cartonné à Metz (6-1). À l'autre bout du classement, Bordeaux s'enfonce toujours plus à la dernière place (22 points) après sa défaite contre un Montpellier pourtant réduit à neuf contre onze.

Les Parisiens Mauro Icardi et Idrissa Gana Gueye lors de la défaite du PSG à Monaco, le 20 mars 2022. © Stéphane Mahé, Reuters

Serie A : l'AC Milan toujours en tête, l'Inter cale encore, la Louve règne à Rome

Mis sous pression par Naples, vainqueur de l'Udinese (2-1) grâce à un doublé de Victor Osimhen, l'AC Milan n'a pas tremblé samedi soir. En déplacement à Cagliari, les joueurs entraînés par Stefano Pioli l'ont emporté (1-0). Buteur très efficace ces dernières semaines, Olivier Giroud s'est mué en passeur décisif pour Ismaël Bennacer à l'heure de jeu. Une façon de fêter son retour en équipe de France, où il va remplacer Karim Benzema, blessé.

Les Rossoneri conservent ainsi la première place du championnat (66 points) devant Naples (63 points), tandis que l'Inter Milan perd encore du terrain. Les Nerazzurri ont concédé un deuxième match nul consécutif, cette fois contre la Fiorentina (1-1). Avec 60 points, l'équipe reste troisième mais sent le souffle de la Juventus dans son dos. La Vieille Dame a battu la lanterne rouge Salernita (2-0) et compte 59 points.

Enfin, l'AS Rome a remporté haut la main le derby de la capitale face à la Lazio (3-0). José Mourinho et ses joueurs ont plié l'affaire en première période grâce à deux buts de Tammy Abraham et un troisième signé Lorenzo Pellegrini.

Liga : le Barça humilie le Real Madrid, le Séville FC piétine toujours

Pour son premier Clasico à Santiago-Bernabeu dans le costume d'entraîneur, Xavi signe une belle victoire. Comme à ses plus belles heures du temps où il était joueur, son FC Barcelone s'est promené dans l'antre madrilène pendant que le Real, privé de Karim Benzema, a sombré. Les Blaugrana sont repartis de Madrid avec une victoire éclatante (4-0). Pierre-Emerick Aubameyang (doublé), Ronald Araujo et Ferran Torres ont enchanté leurs supporters.

À la dérive il y a encore quelques semaines, le Barça revient ainsi fort avec ce cinquième succès consécutif qui le ramène à la troisième place (54 points). Le Real Madrid est encore loin en tête malgré cette gifle (66 points), mais le Séville FC est tout proche. Les Andalous occupent toujours la deuxième place (57 points), mais ils n'avancent plus après un troisième match nul d'affilé, cette fois contre la Real Sociedad (0-0).

La lutte pour le podium s'annonce très disputée car l'Atlético de Madrid est sur une très bonne phase lui aussi. Les Matelassiers sont à la quatrième place (54 points) et restent également sur une série de cinq victoires consécutives. Samedi, ils l'ont emporté (1-0) sur le terrain du Rayo Vallecano.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux buts pour le Barça face au Real Madrid, dimanche 20 mars 2022 à Bernabeu. © Susana Vera, Reuters

Bundesliga : le Bayern Munich remet les gaz

Avec deux matches nuls (1-1) lors des 25e et 26e journées, le Bayern Munich avait vu son avance en tête du championnat d'Allemagne se réduire à quatre points. Peut-être piqués par ce léger creux, les Bavarois ont remis les pendules à l'heure samedi contre l'Union Berlin, balayé (4-0).

Le Français Kingsley Coman a ouvert le score. Son jeune compatriote Tanguy Kouassi a ensuite inscrit son premier but sous le maillot du Bayern. Puis, comme d'habitude, Robert Lewandowski a trouvé le chemin des filets à deux reprises, confortant un peu plus son statut de meilleur buteur du championnat avec 31 buts désormais.

Le Borussia Dortmund, neutralisé par Cologne (1-1), reperd du terrain sur le Bayern. Le BVB compte 57 points, soit six de moins que le leader et neuf de plus que le Bayer Leverkusen, troisième après sa victoire à Wolfsburg (2-0).

Angleterre : Manchester City-Liverpool au programme de la FA Cup

Week-end particulier en Angleterre avec, d'une part quelques matches de la 30e journée de Premier League, et d'autre part les quarts de finale de la FA Cup.

En Premier League, Arsenal a tiré son épingle du jeu en allant chercher une victoire (1-0) sur le terrain d'Aston Villa samedi. Les Gunners prennent seuls la quatrième place avec 54 points. Les deux premières places semblent inaccessibles, mais la troisième, occupée par Chelsea (59 points), n'est pas loin.

En FA Cup, Chelsea s'est qualifié samedi pour les demi-finales en battant Middlesbrough (2-0). Dimanche, Crystal Palace n'a laissé aucune chance à Everton (4-0). Les Eagles défieront les Blues en demi-finale.

Dans les deux autres quarts de finale, la logique a été respectée. Dimanche, Manchester City a pris le meilleur sur la pelouse de Southampton (4-1). Liverpool, de son côté, a été moins à l'aise mais a fini par l'emporter à Nottingham (1-0). Cityzens et Reds s'affronteront en demi-finale.

