Mondial-2022 : le Portugal dompte la Turquie et jouera la finale des barrages

En demi-finale des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, le Portugal a dû s'employer pour venir à bout de la Turquie jeudi dans la Voie C (3-1). Les Portugais joueront la finale face à la Macédoine du Nord, qui a de son côté réussi l'exploit de battre l'Italie (1-0). La finale aura lieu le 29 mars.

Le chemin vers une sixième phase finale de Coupe du monde consécutive ne s'est pas refermé pour le Portugal. À Porto, le capitaine Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas failli face à la Turquie, leur adversaire en demi-finale des barrages pour le prochain Mondial au Qatar. Les Portugais ont obtenu leur ticket pour la finale des barrages, non sans avoir eu quelques sueurs froides.

Au Stade du Dragon, les hommes de Fernando Santos ont commencé pied au plancher en s'installant dans le camp turc. Et logiquement, ils ont fini par trouver l'ouverture : Bernardo Silva a touché le poteau sur un tir, mais Otavio a bien suivi l'action et trompé Ugurcan Cakir, le portier adverse (15e).

Piquée au vif, la Turquie a bien réagi derrière mais sans grand succès dans ses quelques offensives. Au contraire, avant la pause, la Seleçao portugaise a fait le break avec une tête puissante signée Diogo Jota, bien servi par Otavio (42e).

Burak Yilmaz rate son penalty

Avec ce score de 2-0 et la maîtrise du cuir (60 % de possession de balle), le Portugal pensait vivre une seconde période sereine. Il en a été ainsi jusqu'à l'heure de jeu et la réduction du score signée Burak Yilmaz (65e). Revigorés, les Turcs ont jeté leurs forces dans la bataille et ont bien cru renverser la vapeur dans les dernières minutes.

Dans la surface de réparation, Enes Ünal a été fauché par José Fonte à la 81e minute. L'arbitre a revu les images et accordé un penalty à la Turquie. Mais Burak Yilmaz s'est raté et a envoyé son tir droit dans les tribunes, au grand soulagement des supporters portugais. Et finalement, dans le temps additionnel, Matheus Nunes s'en est allé inscrire le but de la délivrance (90e+4).

Le 29 mars, le Portugal jouera bien la finale des barrages. Il affrontera la Macédoine du Nord, qui a réussi jeudi l'exploit de battre l'Italie, championne d'Europe en titre, à Palerme (1-0). La Squadra Azzurra va manquer la Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée.

