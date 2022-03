Mondial-2022 - zone Afrique : le Maroc arrache le match nul sur la pelouse de la RD Congo

Compte rendu

Après être passé à côté de sa première mi-temps, le Maroc a finalement arraché le match nul lors du match aller de son barrage pour le Mondial-2022 face à la RD Congo (1-1). Wissa a marqué pour les Léopards, tandis que Tissoudali a remis les Lions de l'Atlas dans le droit chemin

Vahid Halilhodzic doit respirer. Le sélectionneur du Maroc a vu ses hommes passer à côté de leur match aller face à la RD Congo, ratant même un penalty, avant d'arracher finalement le match nul (1-1). Ce but inscrit à l'extérieur risque de compter dans la course au Mondial-2022.

Sur la pelouse des Léopards, le Maroc avait pourtant pris initialement le match en main, grâce à un fort pressing qui gardent les Congolais dans leur moitié de terrain. Les locaux résistent patiemment, grâce à la défense compacte par l'Argentin Hector Cuper.

À contre-courant du match, la RD Congo ouvre le score. Wissa est servi côté gauche, il rentre et enroule sa frappe. Le ballon de l'ancien Lorientais est contré par la tête de Saïss et trompe Bounou (12e, 1-0).

Un but qui met un coup sur la tête des Lions de l'Atlas. Les duels sont remportés par le Congo qui joue crânement sa chance. À l'image de ce centre/tir d'Amale qui manque de lober de Bounou (27e). Quelques instants plus tard, Bakambu mange la feuille de match seul devant le but sur un centre de Wissa en raison d'un retour in extremis du Rennais Nayef Aguerd (29e).

Le Maroc reste amorphe à l'exception d'une bonne tête d'El Nesyri sur un centre d'Hakimi en fin de mi-temps (45e).

La réaction vient au retour des vestiaires avec le réveil de l'attaquant Ryan Mmaee. Sur un premier corner, sa tête est repoussée (53e). Sur le second, son frère Samy Mmaee, voit sa tête touchée de la main par Bakambu. Mais son petit frère manque le penalty (55e).

Bakambu profite ensuite d'une mauvaise relance de Nayef Aguerd pour récupérer le ballon et centre pour Mbokani au deuxième poteau qui ne peut redresser sa reprise (60e).

Le match bascule lors d'une minute totalement folle. Aguerd neutralise in extremis Bakambu lancé vers le but. Sur la contre-attaque, El Kaabi est trouvé dans le dos de la défense et sert en première intention l'entrant Tissoudali. Ce dernier reprend de volée et terrasse le gardien congolais (76e, 1-1).

Le Maroc peut savourer, mais la RD Congo ne se rend pas aussi facilement. Il faut tout le talent de Bounou pour s'interposer sur la tête puissante de Ben Malongo (80e). Le Maroc s'affaire à conserver ce résultat précieux qui perd même Muzinga à cause d'un deuxième carton rouge, à la suite d'un tacle en retard sur Hakimi.

Avec ce match nul et un but inscrit à l'extérieur, le Maroc est désormais dans un fauteuil avant le match retour à Rabat. Cependant, les Léopards peuvent encore croire à leur première Coupe du monde depuis 1974.

