Mondial-2022 : l'Équateur et l'Uruguay qualifiés, le Chili laminé par le Brésil de Neymar

L'Équateur et l'Uruguay ont décroché leur billet pour le Qatar jeudi, lors de l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines, en s'emparant des deux dernières places directement qualificatives. La place de barrage se jouera entre le Pérou, la Colombie et le Chili.

L'Uruguay, grâce à sa victoire sur le Pérou (1-0), et l'Équateur, malgré sa défaite au Paraguay (3-1), s'envoleront avec le Brésil et l'Argentine pour le Mondial-2022 au Qatar. La cinquième place offrant un barrage contre une équipe d'Asie se jouera, mardi 29 mars, lors de l'ultime journée entre trois équipes : le Pérou, la Colombie et le Chili.

L'Équateur se qualifie ainsi pour la quatrième Coupe du monde de son histoire seulement, après 2002, 2006 (meilleur résultat avec un huitième de finale) et 2014. Sans vedette parmi ses joueurs, la majorité d'entre eux évoluant dans le championnat domestique, la "Tri" a imposé sa densité physique au fil de ces éliminatoires, se montrant plus régulière que ses concurrents.

La sélection équatorienne a surtout profité des faux-pas des autres prétendants, la Colombie en tête, qui est passée à côté lors de ces éliminatoires survolés sans grande opposition par les deux sélections majeures en Amérique du Sud, Brésil et Argentine, toujours invaincus.

Le 71e but de Neymar avec le Brésil

L'Uruguay s'apprête, lui, à disputer une quatrième Coupe du monde d'affilée. Pourtant, le feu a couvé durant ces éliminatoires. Tombé à la septième place fin novembre après quatre défaites consécutives, il a vu partir son emblématique entraîneur Oscar Tabárez, 74 ans, sans interruption sur le banc de la Céleste depuis 2006, après une première expérience entre 1988 et 1990.

Le "Maestro" avait pourtant signé le retour de l'Uruguay dans le gratin du football. Quatrième du Mondial-2010 en Afrique du Sud, vainqueur de la Copa América 2011, l'Uruguay n'a depuis, sa prise de fonction, jamais manqué le grand rendez-vous planétaire : 8es de finale en 2014, quarts en 2018.

Deux fois vainqueur de la Coupe du monde (en 1930 et 1950), l'Uruguay retrouvera donc au Moyen-Orient ses voisins argentin et brésilien. La Seleção est assurée de terminer à la première place de la poule unique sud-américaine de qualification, qui comprend 10 équipes.

La bande à Neymar a signé, jeudi 24 mars, une nouvelle victoire écrasante face au Chili (4-0), qui scelle pratiquement le destin de la Roja. La sélection chilienne aura besoin d'un miracle lors de la dernière journée des qualifications sud-américaines pour disputer un barrage

En transformant un pénalty pour une faute qu'il a lui-même subie (44e), Neymar a inscrit à 30 ans son 71e but en 117 rencontres sous le maillot de Brésil, à six unités du roi Pelé.

L'attaquant du Paris SG a également été décisif sur le deuxième but brésilien, avec un appel qui a embarqué la défense chilienne, laissant le champ libre pour Vinicius, qui a doublé la mise (45e+1). Philippe Coutinho a lui-aussi inscrit un pénalty (71e) et Richarlison a marqué le quatrième but brésilien (90e+1), sur une passe de l'ex-Lyonnais Bruno Guimaraes.

Messi très attendu à la Bombonera

"Ney" s'est ainsi hissé en deuxième position du classement des buteurs des qualifications sud-américaines, avec huit réalisations, deux de moins que le Bolivien Marcelo Moreno. Il aurait pu se rapprocher encore plus du record de Pelé, mais a préféré laisser tirer son ami Philippe Coutinho.

Au-delà ces statistiques, c'est du baume au cœur que Neymar est venu chercher à Rio de Janeiro, après avoir été conspué par les supporters du PSG à l'issue de l'élimination face au Real Madrid en huitièmes de finales de Ligue des Champions.

Au Maracana, il a eu droit à une ovation retentissante des supporters quand le speaker a scandé son nom au moment de l'annonce de la composition des équipes. Seule ombre au tableau pour "Ney" : il sera suspendu pour la dernière journée des qualifications, en Bolivie, à cause d'un carton jaune reçu après une altercation avec Paulo Diaz.

Messi, son coéquipier du PSG, devrait recevoir un accueil similaire à la Bombonera de Buenos Aires, où l'Argentine affrontera le Venezuela, vendredi 25 mars. Si ce match ne revêt pas d'enjeu sportif, il devrait permettre à Messi de renouer avec des applaudissements nourris. Le quotidien sportif argentin Olé a déjà annoncé la couleur dans son édition du 24 mars : "Celui qui ne saute pas est un Français !"

Grippé et forfait avec le Paris SG lors de la défaite contre Monaco dimanche en championnat de France, "Messi est disponible pour jouer et nous espérons qu'il fera un bon match", a déclaré Scaloni en conférence de presse, à la veille du match contre le Venezuela à Buenos Aires. Son coéquipier du PSG, Angel Di Maria, également absent contre Monaco (blessure musculaire) devrait lui aussi jouer cette rencontre, mais une incertitude demeure sur sa titularisation.

