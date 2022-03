Mondial-2022 : l'Algérie, en quête de rachat, défie le Cameroun version Song

ZONE AFRIQUE

Dans le cadre des barrages pour la Coupe du monde 2022, les Lions indomptables du Cameroun accueillent les Fennecs d'Algérie à Douala vendredi en match aller. Les Algériens, humiliés lors de la dernière CAN, doivent une revanche à leurs supporters. Mais les Camerounais veulent aussi redorer leur blason et comptent sur Rigobert Song, tout nouveau sélectionneur.

Cameroun-Algérie, c'est une affiche entre déçus. Les parcours ont été différents lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, mais à l'arrivée, chacun en est sorti frustré. Les Camerounais n'ont pris que la troisième place alors qu'ils rêvaient d'un sacre à domicile. Les Algériens, tenants du titre, ont eux pris la porte dès le premier tour malgré leur statut de favoris.

Un mois et demi après, il est temps de repartir de l'avant. De cette double confrontation qualificative pour le Mondial-2022 (aller ce 25 mars à Douala, retour le 29 mars à Blida), il n'en ressortira qu'un seul qualifié. L'autre regardera la prochaine Coupe du monde à la télévision, comme en 2018.

L'Algérie croit toujours en Belmadi

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, sa quatrième après celles de 1982, 1986 et 2010, l'Algérie s'était hissée jusqu'en huitièmes de finale, le meilleur résultat de son histoire. L'Allemagne, future lauréate, avait alors bataillé dur pour venir à bout des Fennecs au bout de la prolongation. C'était la fin de l'époque de Vahid Halilhodzic au poste de sélectionneur.

Les promesses de ce Mondial brésilien restèrent sans suite immédiate : l'Algérie tomba en quarts de finale de la CAN 2015, puis au premier tour de la CAN 2017 avant de livrer une campagne désastreuse lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Après toutes ces déconvenues, Djamel Belmadi a pris les commandes de la sélection et a ravivé la flamme. Sous sa direction, l'Algérie remporta haut la main la CAN 2019, 29 ans après la dernière. Son impact a été tel que même la grosse contre-performance lors de la CAN 2022 (un match nul et deux défaites, dernière place du groupe E) n'a pas menacé son poste.

Dirigeants et supporters n'ont pas oublié qu'avant cette sortie de route, ses Fennecs étaient impériaux. Le capitaine Riyad Mahrez et ses coéquipiers étaient restés invaincus entre octobre 2018 et janvier 2022, soit une série de 35 matches sans défaite (un record en Afrique). C'est sur cette vague que Djamel Belmadi veut surfer pour offrir à l'Algérie un cinquième ticket pour la Coupe du monde.

Le Cameroun mise sur Song

Le Cameroun a vécu une fin de CAN fort mouvementée. Après la demi-finale perdue face à l'Égypte, les Lions indomptables se sont arrachés pour obtenir la troisième place face au Burkina Faso au terme d'un dernier match dingue. C'est au même moment que les tensions sont apparues au grand jour entre Eric Maxim Choupo-Moting, joueur cadre du groupe, et Toni Conceiçao, le sélectionneur portugais.

La situation du technicien étant devenue intenable, la Fédération camerounaise de football a mis fin à son contrat et a confié les rênes, le 28 février, à un novice charismatique : Rigobert Song. Très populaire et ex-capitaine emblématique de la sélection, l'ancien défenseur est une légende du football camerounais. Il détient le record de sélections (137 capes), a gagné deux CAN (2000 et 2002) et a joué quatre fois la Coupe du monde (1994, 1998, 2002 et 2010). Un dernier record qu'il partage uniquement avec ses compatriotes Samuel Eto'o et Jacques Songo'o en Afrique.

Rigobert Song, qui n'a jamais entraîné à un tel niveau, n'a eu qu'un petit mois pour préparer cette première grosse échéance. Il n'a pas provoqué de grosse révolution dans l'équipe des Lions indomptables puisqu'il va s'appuyer sur presque tous les joueurs qui ont joué la dernière CAN. Vincent Aboubakar, meilleur buteur du dernier tournoi continental (8 buts), sera bien là.

Nation d'Afrique comptant le plus de participations à la phase finale de la Coupe du monde, le Cameroun vise une huitième qualification. Pour son premier match en tant que sélectionneur, Rigobert Song n'aura pas le loisir d'évoluer sans pression. Il se sait attendu, d'autant plus que son équipe devra se rendre en Algérie pour la manche retour la semaine prochaine.

