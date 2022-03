Mondial-2022 - zone Afrique : l'Égypte neutralise le Sénégal et s'offre le barrage aller

COMPTE-RENDU

L'Égypte a remporté son duel face au Sénégal vendredi au Caire et a pris une option pour la qualification au Mondial-2022. Il faudra cependant confirmer mardi prochain lors du match retour.

Début de mandat compliqué pour les champions d'Afrique. Le Sénégal s'est incliné en Égypte vendredi 25 mars lors de son barrage aller pour le Mondial-2022, dans une affiche remake de la finale de la CAN-2022

Dans leur stade du Caire survolté, l'Égypte a réalisé l'entame de match parfaite. Un tir de Salah trouve la barre transverale, le ballon rebondit sur Saliou Ciss et file dans les filets. Un but contre son camp qui met en difficultés les champions d'Afrique d'entrée de jeu (4e, 1-0).

Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les Lions de la Teranga perdent la moitié de leur charnière centrale quelques minutes plus tard. Le défenseur central du PSG, Diallo, se tient la cuisse et est contraint de laisser sa place.

Le Sénégal n'a pas cadré à la mi-temps

L'Égypte laisse le Sénégal mettre son jeu en place et tente de procéder par contre. Après une bonne combinaison sur le flanc droit, Mostofa est à la retombée d'un centre au point de penalty. Sa tête était cadrée, mais ne vient pas inquiéter Mendy, qui capte le ballon sans problème (24e). Sadio Mané manque le cadre juste avant la mi-temps (37e) tandis qu'un long cafouillage égyptien dans leur surface est finalement dégagé (35e). Les Sénégalais rentrent aux vestiaire sans avoir cadré la moindre frappe.

Ils reviennent toutefois avec de meilleures intentions en deuxième période. El Shenawy sauve son équipe sur une tête de Mané. Derrière, Dhiedhiou est proche d'ouvrir le score sur un nouveau centre, mais concède finalement le six mètres (49e). À l'image de l'attaquant de Liverpool Sadio Mané qui multiplie les dribbles, les champions d'Afrique sont passés à la vitesse supérieure.

Comme à la CAN, l'Égypte démontre toutes ses qualités défensives et sa capacité à casser le rythme pour faire déjouer son adversaire. Ismaïla Sarr se faufile dans la défense de l'Egypte et obtient un coup franc aux abords de la surface de réparation. Cela ne donne rien (73e). Puis, El Shenawy s'interpose sur une frappe de Bouna Sarra (79e).

Les Lions de la Teranga ne parviennent pas à égaliser et ce sont même les Pharaons qui manquent de faire le break avec une frappe de Marmoush qui trouve le petit filet (83e).

L'Égypte peut savourer cette revanche même si elle ne lui ramènera pas le titre perdu à Yaoundé. Il faudra cependant confirmer mardi dans le stade flambant neuf du Sénégal.

