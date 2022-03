Mondial-2022 - zone Afrique : suivez en direct tous les résultats des matches aller du 3e tour

FOOTBALL

Dix équipes s’affrontent dès ce vendredi lors des barrages de la zone Afrique. Au menu, des affiches spectaculaires comme la revanche de la dernière finale de la CAN entre la Sénégal et l'Égypte ou encore un choc entre la Tunisie et le Mali. Suivez la journée sur France24.com

Le sprint final vers le Qatar et le Mondial-2022 est lancé en zone Afrique. Le troisième et dernier tour des éliminatoires débute vendredi 25 mars avec les matches aller opposant dans l'ordre la République démocratique du Congo et le Maroc, le Mali et la Tunisie, le Cameroun et l'Algérie, le Ghana et le Nigeria et enfin l'Égypte et le Sénégal.

16 h : après avoir raté la CAN, la RD Congo espère voir le Mondial

Absent de la Coupe d'Afrique au Cameroun, la République démocratique du Congo reçoit le Maroc dans son stade des Martyrs de Kinshasa pour faire la moitié du chemin vers le Qatar. Éliminés de la CAN par le finaliste égyptien malgré de belles promesses dans le jeu, les hommes de Vahid Halilhodzic veulent confirmer qu'ils sont une des équipes à suivre du continent.

Les ‘Leopards’ rugissent dans le stade 🐆



🇨🇩 90 minutes à Kinshasa sont décisifs pour le RD Congo et leur première #WorldCup depuis 1974.#WCQ | @fecofa_kinshasa pic.twitter.com/w7hxKc8bTW — CAF - FR (@caf_online_FR) March 25, 2022

