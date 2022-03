Mondial-2022 : le Canada décroche son deuxième billet, 36 ans après sa première Coupe du Monde

Zone Concacaf

Le Canada va participer au deuxième Mondial de football de son histoire. Trente-six ans après leur première apparition en Coupe du Monde, les "Canucks" ont obtenu, dimanche 27 mars, leur ticket pour la compétition organisée au Qatar en battant la Jamaïque sur le score de 4 à 0, lors de l'avant-dernière journée des qualification de la zone Concacaf.

À une journée de la fin des éliminatoires, les Canadiens sont assurés de finir à l'une des trois premières places du classement, qui ouvrent la voie à une accession directe. Ils ne peuvent plus être rattrapés par le quatrième, le Costa Rica qui s'est imposé (2 à 1) au Salvador.

Qualification pour la coupe du monde : ✅



Jouer à la coupe du monde : 🔜



Le compte à rebours a commencé ⏳#CANMNT #PourCanada #WCQ #OuiCan pic.twitter.com/wbLNVUwecn — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) March 27, 2022

"Nous avons traversé des moments difficiles. Mais j'ai un groupe de joueurs incroyables. Et nous avons du talent. Je suis simplement heureux pour ces gars. Quand j'ai pris les rênes de l'équipe et que j'ai dit 'On va se qualifier pour la Coupe du Monde'. Je ne pense pas que beaucoup m'aient cru", a réagi le sélectionneur John Herdman.

"Le Canada est une nation de football et nous ferions mieux d'y croire. Nous allons continuer à avancer. Nous ne faisons que commencer", a-t-il ajouté.

Une seconde participation

Frustrés d'avoir manqué le coche jeudi au Costa Rica, où ils ont concédé leur premier revers de cette phase (1-0), ils ont mis un point d'honneur à finir le travail par un feu d'artifice, devant leur public chauffé à blanc dans le froid encore glacial de l'Ontario.

L'attaquant Cyle Larin, trouvé dans la surface par le milieu de terrain Stephen Eustaquio, a ouvert le score dès la 13e minute, faisant exploser de joie près de 30 000 doudounes et bonnets rouges.

Les occasions de but se sont alors multipliées, Larin, Jonathan David et Tajon Buchanon, manquant de précision dans le dernier geste. Ce dernier a tout de même doublé la marque avant la pause, à la réception d'un centre mal renvoyé par la défense adverse.

Au retour des vestiaires, David, l'attaquant de Lille (L1) a encore manqué de précision après un service idéal de Larin (49e), puis le Canada a légèrement levé le pied, afin d'inutilement se faire contrer en voulant marquer plus.

John Herdman a alors fait entrer du sang neuf pour que les remplaçants participent à la fête, et Junior Hoilett a ajouté le troisième but d'un pointu après une passe de Buchanon (82e). Puis, le Jamaïcain a donné encore plus d'allure au score, en marquant contre son camp (88e).

Un nul suffisait aux Canadiens pour se qualifier pour leur seconde Coupe du monde, après celle disputée au Mexique en 1986. Lors de cette compétition, ils avaient hérité du groupe C composé de la France, de l'URSS et de la Hongrie. Après avoir perdu contre les Bleus lors de leur premier match (0-1), ils avaient aussi été battus par la Hongrie (2-0) et l'URSS (2-0). L'équipe du Canada avait quitté la compétition après la phase de poules sans avoir marqué le moindre but, et en ayant encaissé cinq.

Les larmes d'Alphonso Davies

Au coup de sifflet final du match contre la Jamaïque, le défenseur canadien Alphonso Davies a fondu en larmesdimanche devant son écran d'ordinateur et a répété à plusieurs reprises "Oh mon dieu". Le joueur du Bayern Munich, éloigné des terrains depuis mi-décembre, a suivi la qualification de son équipe nationale à distance.

Plus de trois mois après son dernier match, le footballeur, qui a contracté le Covid-19 et qui s'est fait diagnostiquer une myocardite (inflammation cardiaque), va bientôt reprendre le chemin de l'entraînement et espère être du voyage au Qatar. "Je suis heureux d'être de retour et de pouvoir m'entraîner de nouveau. La rééducation se passe bien jusqu'à maintenant", a-t-il expliqué dimanche sur le site Internet du club allemand. "Je n'ai pas de problème de muscle ou de cœur, mais je ne suis pas encore à 100 %".

#CanMNT icon @AlphonsoDavies REACTS to WORLD CUP QUALIFICATION ✅🍁



Like all of us right now, Alphonso Davies is in tears 😭😭😭



Join our post-game celebrations, LIVE 🔴https://t.co/NHgvgkyhxj pic.twitter.com/1fIikH2Z17 — OneSoccer (@onesoccer) March 27, 2022

De leur côté, les États-Unis, faciles vainqueurs du Panama (5-1), grâce notamment à un triplé de Christian Pulisic qui a inscrit deux penalties, sont deuxièmes du groupe. Et le Mexique qui l'a emporté (0-1) au Honduras, reste troisième.

Ils possèdent chacun 25 points, soit 3 de mieux que le Costa-Rica, qui de surcroît compte une différence de buts générale (le critère premier en cas d'égalité de points, la meilleure attaque venant en deuxième) très défavorable par rapport à celle des Américains (+13/+3) et un peu moins défavorable, mais difficile à combler, par rapport à celle des Mexicains (+7/+3). Il faudrait donc une assez large victoire des Costaricains face aux États-Unis mercredi, conjuguée à une défaite elle aussi assez large du Mexique contre le Salvador, pour les voir grimper à la troisième place grâce au "goal-average".

Les vingt pays pour l'instant qualifiés

Après la qualification du Canada, 20 des 32 tickets pour le Mondial au Qatar ont pour l'instant trouvé preneurs. Outre le pays hôte qualifié d'office, dix sélections européennes, quatre sud-américaines, quatre de la zone Asie et une nord-américaine sont assurés de participer à la compétition.

Zone Amérique du Sud (4) : Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay

Zone Amérique du Nord et centrale (1) : Canada

Zone Asie (5) : Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite

Zone Europe (10) : Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas

