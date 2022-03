Football : les Bleus dominent l'Afrique du Sud 5-0 avec Mbappé et Giroud buteurs

L'équipe de France a largement remporté son match amical contre l'Afrique du Sud, mardi à Villeneuve-d'Ascq, grâce notamment à des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud qui se sont retrouvés côte à côte sous le maillot bleu pour la première fois depuis l'Euro.

Réunis mardi 29 mars sous le maillot bleu neuf mois après l'Euro, Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont guidé la France vers un succès confortable contre l'Afrique du Sud en amical (5-0), facilitant l'intégration de plusieurs néophytes, dont Jonathan Clauss.

Douze ans après la dernière confrontation face aux "Bafana Bafana", une défaite 2-1 en plein scandale de Knysna au Mondial-2010, c'est bien dans la sérénité que les Bleus ont terminé leur rassemblement de mars, déjà projetés sur le Mondial-2022 prévu en fin d'année, et son tirage au sort programmé vendredi à Doha.

Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et ses 48 120 spectateurs offrait un cadre idéal pour affiner les automatismes, faire tourner l'effectif et prolonger l'élan positif créé par la victoire (2-1) vendredi à Marseille contre la Côte d'Ivoire.

Franche accolade

L'enceinte nordiste a aussi permis à Giroud et Mbappé de se retrouver côte à côte sous le maillot bleu, une première depuis l'Euro, marqué dans sa préparation par une petite friction entre les deux hommes, le Chambérien ayant reproché, en creux, au Bondynois de ne pas assez le servir. Mardi, ils ont terminé la rencontre par une franche accolade à la sortie du joueur de l'AC Milan.

Pour réconcilier ces deux tempéraments, Antoine Griezmann avait joué son rôle à merveille un peu plus tôt, en leur offrant un caviar chacun. Le premier a été magnifié par le joueur du Paris SG d'une frappe en lucarne (23e). Le second a été parfaitement converti par l'avant-centre milanais, dans un petit espace (33e). Et Mbappé n'a eu besoin de personne pour provoquer et marquer un penalty en fin de rencontre (76e).

26e but pour Mbappé

La star des Bleus referme une semaine agitée : son refus de participer à une opération marketing de la Fédération a suscité des questionnements, et une infection ORL l'a privé du premier match... Mais comme d'habitude lorsqu'il est attendu, le champion du monde a régalé son monde et dégoûté les Sud-Africains par ses accélérations foudroyantes et un doublé qui porte son total à 26 buts en 54 sélections.

Giroud, rappelé après le forfait sur blessure de Karim Benzema, continue lui d'être opportuniste : avec son but à Marseille vendredi, le voici à 48 réalisations sous le maillot bleu, trois de moins que le recordman Thierry Henry.

Ce fut aussi une soirée de découvertes : Clauss, William Saliba et Mike Maignan ont dignement fêté leur première titularisation - tous les trois comptaient déjà une entrée en jeu en Bleu - avec une mention particulière pour le Lensois, attraction d'un public tiraillé entre les acclamations des fans Sang et Or et les sifflets des supporters lillois.

Défense du titre

Lucas Digne, ancien Lillois, a eu droit à ses chants après une frappe sur le poteau (64e), avant un but de Wissam Ben Yedder (82e). Même Mattéo Guendouzi a participé à la fête avec son premier but en Bleu (90e+2).

Avec cette 7e victoire d'affilée, les Tricolores et leur sélectionneur Didier Deschamps maintiennent le cap, même si le niveau montera d'un cran au mois de juin pour la Ligue des nations.

D'ici là, "DD" a déjà un voyage pour Doha à l'agenda : les prochains jours seront dédiés à la recherche d'un camp de base dans l'émirat en vue du Mondial, et surtout au tirage au sort de la compétition, vendredi... La défense du titre a déjà commencé.

Avec AFP

