Mondial-2022 : avant les matches retours, le Maghreb dans un fauteuil

ZONE AFRIQUE

L'équipe d'Algérie célèbre le but d'Islam Slimani face au Cameroun, le 25 mars 2022 au stade de Douala.

Lors des barrages aller de la zone Afrique pour les Mondial, les trois équipes d'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) ont pris une bonne option sur la qualification qui va se jouer mardi. Tout frais champion d'Afrique, le Sénégal va en revanche devoir retrouver sa forme pour remonter la défaite subie en Égypte (1-0), l'adversaire qu'il a vaincu en finale de CAN.

Publicité Lire la suite

Après les matches aller de la semaine dernière, tout va se jouer mardi 29 mars pour les dernières places de la Zone Afrique pour le Mondial-2022.

Sénégal - Égypte (aller 0-1) : les Lions doivent se réveiller

Récent champion d'Afrique, le Sénégal doit retrouver ses vertus pour remonter la défaite subie en Égypte (1-0), l'adversaire qu'il a vaincu en finale de CAN, pour le barrage retour de la Coupe du monde.

"J'ai dit à mes joueurs de relever la tête, (...) de rester calmes et sereins et surtout d'avoir confiance en nous", a lancé Aliou Cissé sitôt la défaite du Caire consommée.

Les champions d'Afrique vont bénéficier de la folie de leurs supporters dans le tout nouveau stade de Diamniadio, la ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de Dakar. "On va jouer devant notre public. Le public égyptien a été extraordinaire. Je crois que celui de Diamniadio aussi jouera sa partition au retour et inch Allah on passera", a lancé Aliou Cissé.

>>> À lire : Pelouse hybride et énergie solaire… L'ultramoderne stade du Sénégal-Abdoulaye-Wade

Le coach risque d'être cependant privé d'Abdou Diallo en défense centrale, sorti en début de rencontre à l'aller, touché aux adducteurs. Mais Carlos Queiroz, le coach portugais de l'Égypte, pourrait, lui, devoir remanier toute sa charnière : Mahmoud el-Wensh est suspendu et Mohamed Abdelmonem est sorti le nez en sang à l'aller.

Arrivés ce matin en provenance du Caire, les lions du Sénégal se sont entraînés pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. #WCQ2022 | #SENEGY | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/deiKWcJ86o — FSF (@Fsfofficielle) March 26, 2022

Nigeria - Ghana (aller 0-0) : rendez-vous au match retour

Lors du match aller, le Ghana et le Nigeria se sont séparés sur un score nul et vierge à Kumasi, au pays des Blacks Stars.

Tout se jouera donc mardi lors du match retour au Nigeria entre les deux derniers pays anglophones en lice dans ses barrages africains.

Algérie - Cameroun (aller 1-0) : les Fennecs veulent oublier la CAN

L'Algérie, humiliée lors de la CAN en janvier 2022 au Cameroun, est revenue à son meilleur. Au match aller, les Fennecs ont pris une option pour la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant le Cameroun 1-0 à Douala.

Dominé, le Cameroun de Rigobert Song, ancien capitaine devenu sélectionneur, doit renverser la vapeur à Blida, mardi, s'il veut jouer une huitième Coupe du monde.

Voici quelques images de nos Fennecs qui se sont entraîner à sidi moussa !



Avec le sourire 😃#Algeria #TeamDZ #CDM2022 pic.twitter.com/qwkqtEolEl — ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 26, 2022

Tunisie - Mali (aller 1-0) : le Mali veut faire oublier le cauchemar du match aller

Le Mali, qui n'a jamais disputé de Mondial, a été plombé par la soirée cauchemar de l'ancien parisien Moussa Sissako : un terrible but contre son camp suivi d'une exclusion en position de dernier défenseur.

Pour sa troisième sélection, le joueur formé au Paris Saint-Germain a d'abord marqué d'une passe en retrait beaucoup trop appuyée, alors qu'il n'était même pas en danger (36e). À peine le temps d'être réconforté par ses coéquipiers qu'il a vu rouge (40e) pour une faute en dernier défenseur sur Saïfeddine Jaziri.

Les Maliens peuvent s'en mordre les doigts et vont devoir oublier ce coup du sort mardi à Radès pour espérer se qualifier face aux Aigles de Carthage.

Maroc - RD Congo ( aller 1-1) : les Lions de l'Atlas en ballotage favorable

Le Maroc n'a pas gagné en déplacement, mais il a décroché un nul prometteur contre la RD Congo (1-1) lors du match aller.

Menés depuis la 12e minute sur une frappe enveloppée de l'ex-Lorientais Yoane Wissa, détournée par la tête de Romain Saïss, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont égalisé sur une reprise de Tarik Tissoudali (76e).

Les Lions de l'Atlas sont en ballotage favorable pour le match retour. Avec la règle du but à l'extérieur toujours en vigueur dans ces qualifications de la zone Afrique, ils ont un avantage à domicile pour rejoindre le Mondial-2022 au Qatar.

Good vibes only 🔝 pic.twitter.com/sv7izCdGQK — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 26, 2022

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne