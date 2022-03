Mondial-2022 : le Portugal de Ronaldo et la Pologne de Lewandowski qualifiés pour le Qatar

ZONE EUROPE

Grâce à un doublé de Bruno Fernandes, le Portugal a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde au Qatar (2-0) mardi, au détriment de la Macédoine du Nord. La Pologne s'est aussi qualifiée pour le Mondial en battant la Suède de Zlatan Ibrahimovic 2-0.

Cristiano Ronaldo sera au rendez-vous d'une cinquième Coupe du monde à 37 ans. Le Portugal s'est qualifié pour le Mondial-2022 en battant (2-0) la Macédoine du Nord, mardi 29 mars, en barrage à Porto.

Les champions d'Europe 2016 ont pris l'avantage peu après la demi-heure de jeu sur un but de Bruno Fernandes, servi par Cristiano Ronaldo (32e, 1-0). Le milieu offensif de Manchester United a fait le break en marquant à nouveau en milieu de seconde période (65e, 2-0).

Les Lusitaniens participeront à la huitième Coupe du monde de leur histoire, leur douzième tournoi majeur consécutif. Face à des Macédoniens décomplexés qui ont avaient créé la surprise en éliminant l'Italie., les Portugais ont tardé à se procurer une première occasion.

Comme souvent, "CR7" a lancé les hostilités. Bien servi dans la profondeur par Otavio, le quintuple Ballon d'or a déclenché une belle frappe croisée du gauche, mais celle-ci a rasé le montant droit des cages adverses (14e). La Macédoine a réagi peu de temps après avec un tir d'Ezgjan Alioski à côté (20e).

Diogo Jota a ensuite cru ouvrir le score sur corner, la tête piquée de l'attaquant de Liverpool terminant juste au-dessus (24e). Puis, le Portugal a marqué un but 100% "made in" Manchester United. Bruno Fernandes a intercepté une mauvaise passe macédonienne et s'est appuyé sur Ronaldo qui lui a remis le ballon dans la course, le meneur de jeu concluant d'un tir limpide de près (1-0, 32e).

Au retour des vestiaires, Bruno Fernandes a une nouvelle fois tenté sa chance, mais sa frappe en dehors de la surface a été bien captée par le gardien de l'équipe des Balkans, Stole Dimitrievski (52e).

Ce n'était que partie remise, le milieu offensif terminant une belle contre-attaque portugaise d'une reprise imparable sur un centre de Diogo Jota (66e, 2-0), scellant définitivement la qualification de son pays pour le Mondial.

🚨 LE PORTUGAL DISPUTERA LA COUPE DU MONDE 🇵🇹💫 pic.twitter.com/SCp3Uk6dCH — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2022

Lewandowski éteint la Suède d'Ibrahimovic

Dans l'autre match qualificatif de la zone Europe de la soirée, la Pologne de Robert Lewandowski s'est qualifiée en battant la Suède de Zlatan Ibrahimovic 2-0, en finale de barrage à Chorzow.

Directement qualifiés pour cette finale de barrages de la zone Europe après l'exclusion de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, les Polonais ont pris l'ascendant grâce à un penalty obtenu par Grzegorz Krychowiak.

Porteur d'un brassard aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine, Lewandowski s'est élancé et le buteur du Bayern Munich n'a pas tremblé (50e), inscrivant son 9e but en 9 matches dans cette campagne de qualifications. Puis Piotr Zielinski a doublé la mise (72e), offrant à la Pologne une deuxième participation consécutive au grand rassemblement planétaire.

C'est cruel pour "Ibra", sorti de sa retraite internationale pour rêver de nouveaux sommets avec la Suède. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'avant-centre de l'AC Milan (40 ans), privé de l'Euro à l'été 2021 en raison d'une blessure, et désormais évincé du Mondial-2022.

Ibrahimovic rejoint ainsi une cohorte de stars privées de ce grand rendez-vous, comme le Norvégien Erling Haaland, l'Egyptien Mohamed Salah ou encore les champions d'Europe italiens, tous cantonnés devant leur téléviseur en novembre prochain.

Restera un dernier billet à attribuer dans la zone Europe: l'Ukraine, dont le match a été repoussé, affrontera l'Ecosse, et le vainqueur de cette confrontation défiera le pays de Galles de Gareth Bale.

