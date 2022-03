FOOTBALL

Mondial-2022 : tout ce qu'il faut savoir avant le tirage au sort des groupes au Qatar

La France, championne du monde en titre, défendra sa couronne au Qatar. L'Italie, elle, rate son deuxième mondial consécutif. Le Canada est de retour, 36 ans après sa dernière participation. Et les Camerounais seront aussi du voyage après des barrages renversants. © Luca Bruno, Antonio Calanni, Nathan Denette et Anis Belghoul, AP

Texte par : Nicolas BAMBA 5 mn

On connaît 29 des 32 équipes qui disputeront la phase finale de la prochaine Coupe du monde au Qatar. L'Italie, championne d'Europe en titre et quadruple championne du monde, sera encore la grande absente. France 24 fait le bilan des éliminatoires et livre le mode d'emploi du tirage au sort des groupes, qui aura lieu vendredi, à Doha.