Ligue des champions féminine : l'OL renverse la Juve et rejoint le PSG en demi-finale

La Norvégienne Ada Hegeberg célèbre son but inscrit contre la Juventus au Groupama Stadium, le 31 mars 2022.

Les Lyonnaises ont renversé la Juventus (3-1) jeudi à Lyon et joueront donc une demi-finale 100 % française de la Ligue des champions féminine contre leurs rivales du PSG, qualifiées mercredi (2-2 après prolongations) aux dépens du Bayern Munich.

Publicité Lire la suite

Battu 2 buts à 1 par la Juventus Turin au match aller, le 23 mars, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3 à 1, jeudi 31 mars, dans son Groupama stadium en quarts de finale retour de la Ligue des Champions et affrontera le Paris Saint-Germain en demie.

Le PSG et l'OL se sont notamment déjà affrontés en finale à Cardiff en 2017 pour une victoire aux tirs au but des Lyonnaises, lesquelles ont également éliminé les Parisiennes en demie en 2020 avant d'être sorties, à leur tour, par les Franciliennes, dès les quarts de finale en 2021.

Les deux matches se disputeront les 23 ou 24 avril pour le match aller à Lyon et le 30 avril ou le 1er mai pour le retour. L'autre demi-finale opposera le FC Barcelone, tenant du titre, à Wolfsburg.

Hegerberg marque, Bacha décisive

Face à la Juventus, l'OL a dû patienter une demi-heure pour prendre la mesure de son adversaire et mener 2-0 en deux minutes.

La Norvégienne Ada Hegerberg, malade et absente à l'aller, titulaire au poste d'avant-centre, a montré la voie et ouvert la marque en reprenant au second poteau un centre délivré de l'aile gauche par Selma Bacha, alignée comme arrière latérale (33e).

À ce moment de la rencontre, l'internationale française avait déjà été décisive, mais sur une phase défensive quand elle avait su se sacrifier pour repousser un tir de la Suédoise Lina Hurtig (23).

Après l'ouverture du score, Melvine Malard a rapidement doublé l'écart, elle aussi en marquant de la tête, à la réception d'un centre venu de la droite par l'Américaine Lindsay Horan (35e).

Domination sans partage

Les Lyonnaises, dominatrices sans partage avec une bonne animation offensive mais sans être assez tranchantes et réalistes dans la zone de décision, ont attendu longtemps avant de se mettre définitivement à l'abri.

C'est l'Américaine Catarino Macario, buteuse au match aller, et déjà dangereuse sur un tir arrêté par la gardienne internationale française de la Juve, Pauline Peyraud-Magnin (63), qui a porté le score à 3-0 à la sortie d'un beau contrôle orienté sur un centre de Delphine Cascarino depuis l'aile droite (73).

Et heureusement, car en fin de match, cinq minutes après son entrée en jeu, Andrea Staskova a réduit le score de la tête sur corner, remettant la pression sur l'OL dans une nouvelle démonstration de la fébrilité de la défense lyonnaise (84). Mais les joueuses de Sonia Bompastor ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Le rêve d'un premier sacre européen

Mercredi, l'équipe féminine du PSG s'était qualifiée en éliminant le Bayern Munich à l'issue du quart de finale retour conclu en prolongation (2-2), au Parc des princes, une semaine après sa victoire en Allemagne (2-1).

Les Parisiennes avaient pris les devants par Sandy Baltimore (17e), avant d'être dépassées par des réalisations de Saki Kumagai (19e) et Klara Bühl (54e). L

e billet pour le dernier carré, déjà atteint les deux saisons précédentes, a été obtenu en prolongation par l'entrante Ramona Bachmann (112e) devant plus de 27 000 supporters, un record pour la section féminine du PSG.

Les partenaires de la capitaine Grace Geyoro, qualifiées en finale de Coupe de France et actuelles deuxièmes du Championnat, tenteront de se rapprocher d'un premier titre tant recherché par le PSG en Ligue des champions, femmes et messieurs confondus.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne