Mondial-2022 : le Danemark, la Tunisie et un inconnu... un tirage au sort clément pour la France

ANALYSE

Championne du monde en titre, la France a eu droit à un tirage au sort favorable, vendredi. Les Bleus affronteront le Danemark et la Tunisie ainsi qu'un adversaire encore à déterminer parmi l'Australie, le Pérou et les Émirats arabes unis.

Publicité Lire la suite

Immanquablement, on risque d'entendre encore parler de la chance légendaire de Didier Deschamps depuis sa prise de fonction en équipe de France. En effet, le tirage au sort du Mondial-2022, vendredi 1er avril, à Doha, a été plutôt clément pour la bande à Kylian Mbappé avec deux adversaires à leur portée (Danemark et Tunisie) et un dernier encore à déterminer parmi les barragistes (Pérou ou le vainqueur du match entre l'Australie et les Émirats arabes unis). Revue d'effectif.

Le groupe des Bleus à la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 est complet ! Nous affronterons le Danemark 🇩🇰, la Tunisie 🇹🇳 et le vainqueur du barrage entre le Pérou 🇵🇪 / Australie 🇦🇺 et les Émirats arabes unis 🇦🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xO7CwoB518 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 1, 2022

Danemark

On prend les mêmes et on recommence. Comme en 1998, 2002 et 2018, la France a hérité du Danemark dans son groupe du Mondial-2022. Un tirage que le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a qualifié de "difficile".

"La France est l'un des grands favoris, avec tellement de talents, et c'est le tenant du titre. Donc c'est clairement l'un des adversaires les plus durs. On se prépare aux équipes qu'on va affronter. Mais je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêt à se battre", a-t-il expliqué.

Les Danois sortent d'un excellent Euro où ils sont d'ailleurs aller plus loin que les Bleus, atteignant les demi-finales pour être battus par l'Angleterre, malgré la perte de leur meneur de jeu Christian Eriksen en raison d'un malaise cardiaque.

Les hommes de Didier Deschamps retrouveront le Danemark à deux reprises avant le Qatar : le 3 juin au Stade de France puis le 25 septembre en déplacement, en Ligue des nations.

Tunisie

Récente quart de finaliste lors de la CAN, la Tunisie n'a pas brillé pour arriver au Qatar. Sa qualification lors du barrage africain face au Mali (0-1, 0-0) a été obtenu presque par chance. La France n'a rencontré les Aigles de Carthage qu'à quatre reprises (deux victoires, deux matches nuls), et jamais en compétition officielle. Lors du dernier amical, l'équipe dirigée par Raymond Domenech n'avait pas fait mieux que 1-1 à Radès, le 30 mai 2010. Hugo Lloris, l'actuel capitaine des Bleus, est le seul rescapé parmi les joueurs ayant disputé ce match de préparation au Mondial-2010.

La Tunisie va participer à sa sixième Coupe du monde, après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018, autant d'aventures terminées dès le premier tour. Le n°10 de Saint-Étienne, Wahbi Khazri, reste le leader de cette génération tunisienne, déjà présente en Russie en 2018. Sur RMC, il a jubilé sur ce tirage : "Je suis super content. Ce sont les favoris. Nous, on en est loin. Mais en jouant dans le championnat de France, en ayant grandi ici, c’est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du monde. C’est un rêve qui va se réaliser", a-t-il déclaré.

Avec un nouveau sélectionneur, Jalal Qaderi, les Aigles de Carthage présentent plus un collectif solide qu'une équipe brillante, Khazri apportant l'étincelle de génie. Avec lui, la Tunisie s'appuie sur des attaquants frôlant la trentaine, Youssef Msakni (31 ans), Seifedine Jaziri (29 ans) ou Naïm Sliti (29 ans), et quelques autres vieilles connaissances de Ligue 1 comme Dylan Bronn (ex-Metz) en défense ou Ellyes Skhiri (ex-Montpellier) au milieu.

Pérou / Australie / Émirats arabes unis

La France ne connaît pas encore le nom de son dernier adversaire qui sera également le premier qu'elle affrontera. Troisième du groupe A asiatique, les Émirats arabes unis espèrent disputer leur première Coupe du monde en remportant leur duel face à l'Australie, troisième du groupe B et récemment exfiltré des qualifications océaniennes. Ils devront ensuite trouver la solution face au Pérou.

Le Pérou, que la France a déjà affronté et battu au Mondial-2018 (1-0) a terminé cinquième des qualifications de la zone Amérique du Sud, écartant au passage le Chili, la Colombie et le Venezuela. Pour être au rendez-vous qatari, les Péruviens devront battre le 7 juin le vainqueur du repêchage asiatique.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne