Cyclisme : le Néerlandais Mathieu van der Poel à nouveau vainqueur du Tour des Flandres

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté le Tour des Flandres, dimanche, dans un sprint en petit comité devant le Néerlandais Dylan van Baarle et le Français Valentin Madouas. C'est la deuxième fois que Mathieu van der Poel se hisse à la première place de ce "monument" cycliste.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin) a remporté, dimanche 3 avril, pour la deuxième fois le Tour des Flandres, l'un des "monuments" de la saison cycliste.

Déjà vainqueur en 2020, Van der Poel a devancé dans cette 106e édition le Néerlandais Dylan van Baarle et le Français Valentin Madouas.

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en titre du Tour de France, a pris la quatrième place au terme des 273 kilomètres d'une course qui a attiré la grande foule après deux éditions à huis clos.

Pogacar, impressionnant tout au long de la course, a temporisé dans les derniers hectomètres pour obliger Van der Poel à lancer le sprint. Mais le duo a vu le retour des premiers poursuivants lancés à pleine allure et le Slovène s'est retrouvé débordé, sans pouvoir rivaliser.

Duel final au Vieux Quaremont

Pogacar a provoqué une première sélection à 55 kilomètres de l'arrivée, dans la deuxième des trois ascensions du Vieux Quaremont. Relayé par Van der Poel, il a poursuivi l'écrémage dans les montées suivantes pour ne garder avec lui que quatre autres coureurs, Van der Poel et Madouas ainsi que Van Baarle et le Britannique Fred Wright qui avaient anticipé.

Le vainqueur du Tour de France a forcé l'allure dans la troisième montée du Vieux Quaremont pour ne garder avec lui que Van der Poel, à l'entrée des 18 derniers kilomètres. Mais il n'a pu le distancer dans la dernière côte, le Patenberg, et le duo s'est dirigé vers Audenarde pour se disputer la victoire.

"Pogacar était le plus fort aujourd'hui"

"J'étais à la limite de lâcher au sommet du Paterberg", a reconnu Van der Poel. "C'est dommage que Pogacar ne soit pas sur le podium, il était le plus fort aujourd'hui."

À 27 ans, le quadruple champion du monde de cyclo-cross compte désormais deux victoires dans un "monument", l'appellation des plus grandes courses d'un jour.

Il s'est classé troisième des deux derniers avant le Tour des Flandres, Paris-Roubaix en octobre dernier et Milan-Sanremo le 19 mars pour son premier jour de course de l'année 2022.

Le petit-fils de Raymond Poulidor compte aussi à son palmarès des succès majeurs, tels l'Amstel Gold Race 2019 et les Strade Bianche 2021. L'an passé, pour ses débuts dans le Tour de France, il a gagné une étape et porté six jours durant le maillot jaune qui s'était toujours refusé à son grand-père.

