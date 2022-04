Foot européen : le PSG se reprend, le Barça dauphin du Real Madrid

TOUR DES STADES

Les attaquants du PSG Neymar et Mbappé célèbrent l'un de leur but, le 3 avril 2022, au Parc des Princes.

Après sa déroute à Monaco (3-0), le Paris SG s'est ressaisi, dimanche soir, en dominant Lorient (5-1) avec un Kylian Mbappé étincelant au Parc des Princes. Dans un match capital, le FC Barcelone s'est aussi imposé à domicile contre le FC Séville (1-0) et remonte à la deuxième place de la Liga.

Ligue 1 : Paris retrouve des couleurs grâce à Mbappé

Après sa déroute face à Monaco (3-0) et son élimination en Ligue des champions, le PSG a affiché, dimanche 3 avril, un meilleur visage en battant sèchement Lorent (5-1). Un super Kylian Mbappé a permis au club de la capitale de se racheter. À ses deux buts (28e, 67e), l'étoile parisienne a ajouté trois offrandes, deux pour Neymar (12e, 90e) et une magnifique pour Lionel Messi (73e) sur une action où il a absolument tout fait. Le PSG conserve douze points d'avance sur Marseille (2e) et en compte désormais quinze sur Rennes (3e).

L'OM, renversant à Saint-Etienne (4-2), a sécurisé sa deuxième place et distancé ses concurrents Rennes et Nice, eux-mêmes menacés par la réussite de Strasbourg, quatrième de Ligue 1 après sa victoire 1-0 contre Lens. À la Meinau, les Strasbourgeois ont fait la différence avec un penalty de Ludovic Ajorque (67e, 1-0), qui n'avait plus marqué depuis près de trois mois. Avec cette deuxième défaite en un mois, Lens glisse au classement jusqu'à une dixième place bien éloignée de ses ambitions européennes. Nantes, Lille et Monaco sont devant, mais aussi Lyon qui s'est imposé sur le tard contre Angers (3-2), à domicile, avec un but décisif du jeune Brésilien Tetê à la 80e, deux minutes après ses débuts sous le maillot lyonnais.

Premier League : Manchester City toujours en tête

À huit jours du choc à l'Etihad, Liverpool a adressé un avertissement à Manchester City en lui ravissant temporairement son siège de leader, pour lancer un mois d'avril capital pour lui. Brièvement en tête du classement après avoir battu Watford (2-0), les Reds ont vu samedi Manchester City repasser devant en gagnant à Burnley (2-0). Mis sous pression, le tenant du titre, Manchester City n'a pas tardé à reprendre son bien. Chez le 19e, Burnley, les Citizens ont enregistré un 10e succès de suite contre cet adversaire, sur un score cumulé de 34 à 1, sans trop se fatiguer avant de recevoir l'Atlético Madrid, mardi, en C1.

Laborieux pendant 40 minutes et brillant ensuite, Tottenham s'est de son côté provisoirement emparé de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions en écrasant Newcastle (5-1). Avec 54 points, il devance à la différence de buts Arsenal, qui jouera lundi à Crystal Palace, et qui a deux matches en moins, confirmant ses prétentions pour la fin de saison. Avant de recevoir Lyon, jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa, West Ham a pour sa part préservé ses ambitions européennes face à Everton à qui rien ne réussit (2-1). Avec 51 points, les Hammers pointes à la 6e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, mais à trois longueurs derrière Tottenham et Arsenal.

Liga : le Barça dauphin du Real Madrid

Le FC Barcelone a dominé le Séville FC (1-0) dimanche pour le compte de la 30e journée de Liga, et gagne deux places au classement pour se hisser à la deuxième place, à douze points du leader, le Real Madrid, vainqueur samedi du Celta Vigo (2-1). L'inspiration qui amène le but est venue des pieds de Pedri à la 72e minute : alors que le Barça dominait sans réussir à marquer depuis le début, le jeune milieu de terrain de 19 ans a surgi à l'entrée de la surface, effacé Ivan Rakitic et Diego Carlos de deux feintes puis ajusté une frappe croisée parfaite à ras de terre venue se loger dans le coin inférieur gauche de la cage adverse.

De son côté, le Real Madrid s'approche du titre (1er, 69 pts). Sans leur entraîneur Carlo Ancelotti, positif au Covid-19, les Merengues ont bénéficié de trois pénalties, dont deux transformés par leur avant-centre fétiche Karim Benzema – qui a dépassé son plus haut total de buts marqués dans une saison sous le maillot du Real avec 34 réalisations en 35 matches en 2021-2022 toutes compétition confondues. L'Atlético Madrid s'est défait du relégable Alavés (4-1) et est désormais 3e du classement derrière le FC Barcelone.

💙❤ 𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝘂𝗶𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 ! 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻. 𝗖𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀, 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗴𝗿𝗮̂𝗰𝗲 𝗮̀ 𝘃𝗼𝘂𝘀 ! #ForçaBarça #BarçaSevilla (1-0) pic.twitter.com/nuNOkzkfkW — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 3, 2022

Serie A : l'Inter Milan vainqueur du derby face à la Juventus

L'Inter Milan a entretenu ses rêves de scudetto en remportant dimanche un derby d'Italie brûlant contre la Juventus (1-0). Les hommes de Massimiliano Allegri avaient pourtant mieux débuté la rencontre. Chiellini a failli ouvrir le score mais sa frappe est venue s'écraser sur la barre transversale de Samir Handanovic. C'est finalement l'Inter qui est passé en tête au tableau d'affichage dans une fin de première période chaotique. L'équipe entraînée par Simone Inzaghi a obtenu un penalty après une faute de Morata sur Dumfries. Szczesny a dans un premier temps arrêté le tir de Calhanoglu mais l'arbitre a fait retirer le penalty et Calhanoglu n'a cette fois-ci pas manqué son face à face pour permettre à son équipe de faire la course en tête à la pause.

Avec ce succès de prestige à Turin, l'Inter Milan, à la peine depuis quelques semaines, se relance dans la course au titre, restant à trois points des co-leaders, l'AC Milan, qui joue lundi contre Bologne, et Naples, vainqueur dimanche de l'Atalanta (3-1). De son côté, la Juve reste 4e avec 59 points au compteur.

Bundesliga : le Bayern Munich gagne, mais risque de perdre trois points

Le Bayern a gagné samedi (1-4) à Fribourg et repoussé Dortmund à neuf points à six journées de la fin de la Bundesliga, mais sa victoire pourrait lui être retirée à la suite d'un incident en fin de match. À la suite d'une confusion dans l'affichage des changements, le Bayern s'est retrouvé pendant une vingtaine de secondes avec 12 joueurs sur la pelouse. Les instances du football pourraient sanctionner le Bayern en accordant la victoire à Fribourg sur tapis vert. Si les Fribourgeois posent une réclamation, le match pourrait également être rejoué.

Pour l'instant, le Bayern mène avec 66 points après 28 journées, devant Dortmund (57 pts), qui s'est effondré à domicile (1-4) contre Leipzig, désormais seul quatrième (45 pts). Konrad Laimer, servi deux fois par Nkunku, a inscrit les deux premiers buts du RB (21e et 30e). Après la pause, l'Autrichien a rendu la politesse au néo-international français Nkunku, qui a marqué à son tour, portant son total cette saison en championnat à 16 buts et 12 passes décisives. Après la réduction du score par Donyell Malen (1-3, 84e), Nkunku a de nouveau offert une balle de but à l'international espagnol Dani Olmo, dont le tir superbe s'est fiché juste sous la barre (1-4, 86e). Leverkusen (51 pts) a conforté, pour sa part, sa troisième place en battant le Hertha (2-1).

Avec AFP et Reuters

