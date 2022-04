Qui est Carlos Alcaraz, le nouveau prodige du tennis espagnol ?

PORTRAIT

Carlos Alcaraz (16e mondial) est devenu à 18 ans le plus jeune vainqueur du tournoi Masters 1000 de Miami, dimanche, en battant en finale 7-5, 6-4, le Norvégien Casper Ruud (8e). Ce phénomène est déjà présenté comme le nouveau Rafael Nadal.

À 18 ans, Carlos Alcaraz est la nouvelle sensation du tennis mondial. L'Espagnol a fait un bond de cinq places, lundi 4 avril, au classement ATP pour s'emparer de la 11e place mondiale, au lendemain de sa victoire au Masters 1000 de Miami dont il est désormais le plus jeune vainqueur.

Alors que Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie, et de fait seul recordman du nombre de titres du Grand Chelem (21), n'en finit pas de renaître à 35 ans, Carlos Alcaraz, son successeur désigné, est déjà prêt à prendre la relève. Son aîné l'a d'ailleurs adoubé sur les réseaux sociaux. "Bravo 'Carlitos' pour ta victoire historique. Assurément la première d'une longue série à venir !", l'a félicité Rafael Nadal, sur Twitter.

Muchas felicidades Carlitos @alcarazcarlos03 por tu triunfo HISTÓRICO en #Miami. El primero de tantos que van a venir, seguro! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🇪🇸 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 3, 2022

En s'imposant à seulement 18 ans, le prodige espagnol a fait mieux que Novak Djokovic, qui avait 19 ans lorsqu'il fût sacré à Miami en 2007. Il a battu 7-5, 6-4, le Norvégien Casper Ruud, 8e joueur mondial qui disputait, lui aussi, sa première finale d'une épreuve de cette catégorie.

"Je me suis senti chez moi dès le premier match. Il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol ici. Sans vous, sans l'énergie que vous m'avez donnée dans les moments difficiles, je ne pense pas que j'aurais gagné ce tournoi", a-t-il réagi en s'adressant au public.

Vainqueur du troisième tournoi de sa carrière, le plus prestigieux, après ceux glanés sur terre battue à Rio de Janeiro en février et à Umag, en Croatie, l'an dernier, il acte ainsi son irrésistible ascension.

🇪🇸 @alcarazcarlos03 depuis un an :

🎾 58 victoires, 15 défaites (tous circuits)

➡️ Dont 6 victoires vs Top 10

🏆 1 titre en ATP 250, 1 titre en ATP 500, 1 titre au Masters Next Gen

❔ 1 finale en Masters 1000 à venir

🇺🇸 1 quart en Grand Chelem

📈 N°133 --> N°12 (ou N°11 si titre) pic.twitter.com/15F0qGcH0d — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 3, 2022

Une précocité

Ce natif d'El Palmar, un bourg localisé près de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, a remporté des succès précoces. À 15 ans, il gagne son premier match dans un tournoi Challenger à Alicante, en avril 2019. L'année suivante, il se révèle lors du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, où il reçoit une invitation. Âgé de 16 ans et classé 406e mondial, il élimine au premier tour Albert Ramos-Viñolas, 41e, avant de s'incliner contre Federico Coria. Il est alors le plus jeune joueur à remporter un match sur le circuit ATP depuis 2013 et le plus jeune à battre un top 50 depuis 2003.

La même année, il devient le cinquième joueur à parvenir à remporter trois Challenger avant 18 ans (avec Richard Gasquet, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Juan Martín del Potro) et reçoit à l'issue de la saison l'ATP Award de la révélation.

Le jeune tennisman poursuit sur sa lancée. En 2021, il passe un tour à l'Open d'Australie, puis atteint le 3e tour à Roland Garros, avant d'accéder aux quarts de finale à l'US Open en faisant notamment tomber au 3e tour le numéro 3 mondial Stéfanos Tsitsipás dans un match très disputé de plus de 4 heures. Il est alors le plus jeune joueur à battre un membre du top 3 mondial depuis Michael Chang en 1989. Carlos Alcaraz est contraint d'abandonner en quarts face au Canadien Felix Auger-Aliassime en raison d'une blessure à l'adducteur droit.

"Je peux gagner un Grand Chelem cette année"

Pour le hisser au sommet, il peut compter sur l'ancien champion espagnol Juan Carlos Ferrero devenu son entraîneur depuis quatre ans. Interrogé par l'Équipe, ce dernier était persuadé depuis longtemps que son protégé irait loin : "Son potentiel était là, et mon rôle était de le laisser évoluer, de le laisser jouer et de maintenir un bon rythme. Donc non, sa victoire ne me surprend pas du tout mais, bien sûr, c'est quand même allé très vite. Ce qui n'est pas facile..."

Les deux hommes ont une relation très forte. Alors que Juan Carlos Ferrero n'était pas à Miami au début du tournoi en raison du décès de son père, son jeune champion n'a cessé de penser à lui tout au long de la compétition en dédiant à la famille Ferrero chacune de ses victoires.

Le plus beau cadeau qu’il pouvait faire à son coach Juan Carlos Ferrero, qui a perdu son papa il y a quelques jours et qui est venu exprès à Miami pour la finale. 🥺 https://t.co/TVeLlwJ7RY — Charlotte 🎾 (@MadameTennis) April 3, 2022

Ce duo est désormais programmé pour remporter le plus de titres possibles. Carlos Alcaraz ne cache d'ailleurs pas qu'il est en pleine confiance. "Je peux gagner un Grand Chelem cette année. Et je n'ai pas peur de le dire. Il y a Nadal, Djokovic, Tsitsipas ou Medvedev, qui sont les meilleurs au monde et favoris en Grand Chelem, mais oui, je n'ai pas peur de dire que je suis prêt à gagner un Grand Chelem", a-t-il ainsi confié au journal Mundo Deportivo.

