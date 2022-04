Ligue des champions : De Bruyne délivre Manchester City contre l'Atlético de Madrid

COMPTE-RENDU

Le Belge Kevin De Bruyne célébrant son but inscrit avec Manchester City face à l'Atlético de Madrid, le 5 avril 2022.

Devant son public, le Manchester City de Pep Guardiola a trouvé la clé du coffre-fort de l'Atlético de Madrid, mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions, grâce à Kevin De Bruyne à 20 minutes de la fin (1-0). Pour espérer atteindre le dernier carré, les Colchoneros madrilènes devront inverser la tendance lors du match retour chez eux.

Le football offensif de Pep Guardiola contre celui défensif, presque ennuyeux mais efficace, de Diego Simeone : le quart de finale aller de la Ligue des champions entre Manchester City et l'Atlético de Madrid était dépeint, avant le coup d'envoi, comme une opposition entre deux styles radicalement différents. Cette impression était la bonne. Sur la pelouse de Manchester, les visiteurs ont déployé, pendant une longue partie du match, leur art du jeu cadenassé si difficile à déstabiliser.

Le spectacle s'en est ressenti durant les 45 premières minutes. Avec Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Bernardo Silva, Manchester City a monopolisé le ballon, comme à son habitude, sans parvenir à déséquilibrer un Atlético compact et replié dans ses 30 derniers mètres. Les chiffres des Colchoneros parlent d'eux-mêmes : 30% de possession de balle, aucun tir, aucune occasion, aucun corner obtenu, un seul hors-jeu, seulement 147 passes (contre plus de 400 côté City)...

Après ce premier acte intéressant tactiquement mais décevant, les deux équipes sont revenues sur le terrain pour la deuxième période avec de meilleures intentions côté madrilène. Et là, le spectacle a davantage plu aux spectateurs et téléspectateurs.

Entrée en jeu décisive de Foden

L'Atlético s'est autorisé quelques envolées en contre-attaque avec Marcos Llorente (46e) et Antoine Griezmann (48e), sans grand danger. Pas assez en tout cas pour faire déjouer Manchester City, toujours dominateur. Jan Oblak s'est employé pour sortir en deux temps un coup franc direct signé Kevin De Bruyne (55e). Le moment clé de cette deuxième période est intervenu à la 68e minute, quand Guardiola a procédé à un triple changement dans son onze : exit Raheem Sterling, Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez, remplacés respectivement par Gabriel Jesus, Jack Grealish et Phil Foden.

Ce dernier n'a eu besoin que de quelques instants pour prouver à son entraîneur qu'il ne s'était pas trompé en lui faisant confiance. D'une petite passe parfaitement dosée, le jeune Foden a lancé Kevin De Bruyne dans le dos de la défense des Matelassiers. Et le Belge, d'une frappe puissante, a enfin trompé le géant Oblak et inscrit, par la même occasion, son premier but de la saison en Ligue des champions (70e).

Porté par son buteur et son passeur décisif, supérieurs techniquement à leurs adversaire, Manchester City a gardé la mainmise sur ce quart de finale en dépit des tentatives de révolte de l'Atlético. À l'arrivée, les Skyblues s'imposent sur le plus petit des scores en toute logique. Un résultat qu'il faudra confirmer au match retour, le 13 avril au Wanda-Metropolitano.

