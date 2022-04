Ligue des champions : avec un Benzema de gala, le Real Madrid assomme Chelsea

COMPTE-RENDU

À l'issue d'un quart de finale aller de haute volée, le Real Madrid s'est imposé à Stamford Bridge mercredi contre Chelsea (3-1). Karim Benzema, magistral, a signé un triplé face aux Blues. Les Madrilènes ont fait un grand pas vers les demi-finales.

Publicité Lire la suite

Lors du match retour des huitièmes de finale, le PSG était bien parti face au Real Madrid avant de s'écrouler, englouti par sa fébrilité et par le talent de Karim Benzema. Jeudi, pour la manche aller des quarts de finale, le géant espagnol n'a pas laissé à Chelsea le luxe d'espérer. Avec son n°9 étincelant, le Real a mis à terre les champions d'Europe.

Sous la pluie londonienne, ce choc a démarré sur un rythme élevé avec des visiteurs immédiatement dans le coup. Sur un contre mené par Karim Benzema, Vinicius Junior s'est retrouvé dans la surface. Le Brésilien a crocheté son compatriote Thiago Silva avant d'envoyer un tir enroulé sur la barre transversale (10e). Un premier avertissement sans conséquence avant le show de capitaine Benzema.

Benzema plane au-dessus de tout le monde

Après une brève réaction de Chelsea, le Real Madrid a fait la différence grâce à ses deux meilleurs buteurs. Bien lancé côté gauche par Karim Benzema, Vinicius Junior a échappé à la défense avant d'adresser un centre en retrait parfait en direction du Français. Arrivé lancé, l'international tricolore a placé un coup de tête surpuissant qui a fait mouche (21e).

Insatiable, l'ancien Lyonnais a remis ça dans la foulée. Cette fois, c'est des pieds de Luka Modric que le centre millimétré est parti, sans contrôle. Et Karim Benzema, bien placé entre Thiago Silva et Andreas Christensen, s'est de nouveau élevé dans les airs pour reprendre de la tête et faire le break (24e). La détente d'Édouard Mendy n'y a rien changé.

Football is a simple game: 22 men chase a ball for 90 minutes and, in the end, @Benzema always scores. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 6, 2022

L'erreur de Mendy offre le but du triplé à KB9

Avant la pause, Chelsea a repris espoir quand Kai Havertz, bien servi par Jorginho, a réduit l'écart, là encore de la tête (40e). Après ces trois buts, cette première période de haute volée et ce scénario indécis, les 45 minutes promettaient beaucoup. Malheureusement pour les tenants du titre, la grosse erreur du portier Mendy a été payée cash. On ne jouait que depuis 40 secondes dans le deuxième acte quand le Sénégalais a mal appuyé sa passe vers Antonio Rüdiger. Pressé par Karim Benzema, le défenseur allemand a perdu le cuir, et le Madrilène n'avait plus qu'à éviter le tacle désespéré de Mendy pour marquer dans la cage vide (46e).

Avec ce triplé, son deuxième consécutif après celui inscrit contre Paris, Karim Benzema écrit une nouvelle page de son histoire au Real et du football français. Il compte désormais 11 buts inscrits dans cette campagne de Ligue des champions, surpassant Just Fontaine et ses 10 réalisations avec le Stade de Reims en 1959. Chelsea ne s'en est pas relevé, malgré quelques occasions. Les Blues ont manqué de précision quand ils ne se heurtaient pas aux parades impeccables de leur ancien gardien, Thibaut Courtois.

🧵🪡 Se hacen goles a medida y por encargo. pic.twitter.com/sGdknqUVWI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2022

Victorieux avec deux buts d'écart (3-1), le Real Madrid est bien parti pour disputer les demi-finales. Il lui faudra confirmer au match retour, au stade Santiago-Bernabeu, le 12 avril. Pour renverser les Espagnols, Chelsea devra réaliser une très grosse performance... et trouver le moyen de contenir Karim Benzema, si une telle chose est possible en ce moment.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne