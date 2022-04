Ligue des champions : Hazard et Courtois, deux destins opposés à Madrid avant de retrouver Chelsea

AVANT-MATCH

Eden Hazard et Thibaut Courtois évoluent sous le même maillot du Real Madrid, mais leur aventure espagnole ne se passe pas vraiment de la même manière. Avant de retrouver Chelsea, mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, le gardien est dans une forme étincelante. L'ailier, miné par les blessures, est indisponible et bien loin de son niveau d'antan.

Les bourreaux des Français sont face à face. Champion d'Europe en titre, vainqueur sans trembler de Lille au tour précédent, Chelsea accueille le Real Madrid, cauchemar du PSG. C'est à Stamford Bridge que ce quart de finale aller se tient, mercredi 6 avril. Un stade que connaissent bien Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Le géant belge (1,99 m) a gardé la cage des Blues entre 2014 et 2018. L'ailier, lui, a porté les couleurs du club londonien de 2012 à 2019. À un an d'intervalle, l'un et l'autre ont quitté la capitale anglaise pour rallier le Real Madrid... avec des réussites très diverses.

Courtois, une saison de galère avant l'épanouissement

Quand il signe pour la Maison Blanche en août 2018 contre une indemnité d'environ 40 millions d'euros, Thibaut Courtois est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Quelques jours plus tôt, il a été sacré meilleur gardien du Mondial en Russie. Et en rejoignant le Real, l'international belge franchit un nouveau cap.

Sa première année s'avère pourtant très compliquée. Le club madrilène souffre, orphelin de Cristiano Ronaldo, et Thibaut Courtois est à la peine. La concurrence avec Keylor Navas, le gardien costaricien qui a remporté les trois dernières Ligues des champions, sème le trouble, à tel point qu'à Madrid, certains s'interrogent sur le bien-fondé de ce recrutement.

Depuis, les critiques ont laissé place aux louanges. Keylor Navas est parti à Paris et Thibaut Courtois a pris une nouvelle dimension. Indiscutable dans la cage, le Belge multiplie les grosses performances. Le Real a terminé champion d'Espagne 2020 avec la meilleure défense (25 buts encaissés). Sur la saison en cours, les parades de Courtois se marient à merveille aux buts en série de Karim Benzema : les Merengues sont confortablement installés en tête de la Liga.

Le portier fait l'unanimité désormais. Les socios adorent leur joueur indéboulonnable. Pas sûr que cela ravisse du côté de Chelsea, où les supporters ont très peu apprécié son départ, au point de le traiter de "serpent" ("snake"). "Chelsea restera une équipe spéciale pour moi. Ils m'ont aidé à devenir le gardien que je suis aujourd'hui. (...) C'est toujours un plaisir de jouer contre eux", a confié Thibaut Courtois dans son podcast "Thibaut Talks", même s'il sait qu'il y aura "forcément des sifflets" à son égard.

Hazard foudroyé par une cascade de blessures

Eden Hazard sera lui épargné par les huées. Et pour cause : il ne sera pas sur le terrain. L'ancien Lillois a dû être opéré pour se faire retirer une plaque de la jambe droite, posée il y a un an après une fissure du péroné. Le n° 7 risque de ne pas rejouer avant la fin de cette saison 2021-2022, pendant laquelle il n'est apparu qu'à 22 reprises, pour un temps de jeu moyen inférieur à 40 minutes par match. Ses statistiques sont faméliques : un but inscrit et deux passes décisives.

C'est peu dire que la Maison Blanche broie du noir à propos du Belge. Quand il l'a recruté en juin 2019 pour plus de 100 millions d'euros, le club espagnol pensait tenir son nouveau maître à jouer. Seulement voilà, Eden Hazard enchaîne depuis lors blessures et rechutes : 22 apparitions en 2019-2020 (un but, sept passes décisives), 21 apparitions en 2020-2021 (quatre buts, une passe décisive), et donc cet exercice 2021-2022 du même acabit. Au total, il a été absent sur blessures pendant plus de 460 jours ces trois dernières années.

Le feu follet qui mettait les défenses au supplice avec Lille et Chelsea a largement perdu de son éclat. À 31 ans, il n'a plus beaucoup de soutien au sein du Real Madrid, où l'on a presque tiré un trait sur lui et où l'on rêve de Kylian Mbappé comme prochain joyau. Même quand Eden Hazard est disponible, l'entraîneur Carlo Ancelotti ne le considère guère plus que comme un remplaçant, nettement derrière Karim Benzema, Vinicius, Rodrygo et Marco Asensio dans la hiérarchie des attaquants.

En plus de son calvaire sportif en Espagne, Eden Hazard s'est mis à dos les supporters il y a moins d'un an en commettant un impair : alors que le Real venait de se faire éliminer en demi-finale de la Ligue des champions par... Chelsea, il était apparu hilare aux côtés de ses anciens coéquipiers. Il semble loin, le temps où il rayonnait dans l'autre camp.

L'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, déséquilibré dans un duel avec le défenseur de Chelsea Thiago Silva, le 5 mai 2021. © Alastair Grant, AP

