Coupes d'Europe : Lyon et Marseille visent un printemps exaltant

AVANT-MATCH

Derniers clubs français en lice au niveau européen, l'OL et l'OM s'attaquent aux quarts de finale ce jeudi. Les Lyonnais, décrochés en Ligue 1, n'ont plus que la Ligue Europa pour sauver leur saison. Ils défient West Ham chez eux lors du match aller. De leur côté, les Marseillais sont en forme et comptent bien briller encore dans cette nouvelle Ligue Europa Conférence, face au PAOK Salonique au Vélodrome.

Lille et Paris sortis par Chelsea et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions (C1), Lyon et Marseille sont les deux derniers représentants tricolores en coupes d'Europe. Les deux Olympiques sont en quarts de finale dans deux compétitions : l'OL est en Ligue Europa (C3) tandis que l'OM dispute la Ligue Europa Conférence (C4), toute nouvelle compétition, hiérarchiquement un cran en-dessous de la C3. L'un et l'autre nourrissent de gros espoirs.

Rhodaniens et Phocéens ont des ambitions, mais leurs motivations sont différentes. Pour les premiers, la Ligue Europa est la dernière carte à jouer pour sauver les meubles, voire plus, et conclure sur une note très positive une saison 2021-2022 fort pénible jusqu'à présent.

"Cette année sera la bonne", assure Jean-Michel Aulas

Avec 10 matches nuls et 8 défaites en championnat après 30 journées, l'OL est décroché au classement. Ces résultats en dents de scie laissent les Gones à une décevante neuvième place en Ligue 1. Sauf grosse surprise, le podium est inaccessible. Par ailleurs, mi-décembre, Lyon a été disqualifié de la Coupe de France après les heurts survenus lors du 32e de finale contre le Paris FC, également exclu.

Ainsi, la Ligue Europa apparaît comme le dernier moyen de remporter quelque chose cette saison. C'est aussi l'ultime possibilité de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. La donne est simple : il faut gagner cette Ligue Europa pour jouer la C1 en 2022-2023. Outre son prestige, la Ligue des champions est aussi lucrative, un paramètre important dans le business-plan lyonnais.

Demi-finaliste de la Ligue Europa en 2016-2017, l'OL s'imagine aller plus loin ce printemps, et même soulever le trophée. Jean-Michel Aulas l'a assuré, le 31 mars, au moment où il présentait sa nouvelle recrue, le Brésilien Tetê : il a eu "une vision". "Cette année sera la bonne", a révélé le président du club.

Mais avant de se rêver en finale à Séville le 18 mai, il faut déjà passer les quarts de finale. Avec Karl Toko-Ekambi, co-meilleur buteur de la Ligue Europa avec 6 buts, les Lyonnais se rendent à Londres pour affronter West Ham en match aller. Grâce à leur premier tour brillant, avec cinq victoires et un match nul, puis leur huitième de finale très sérieux contre le FC Porto (victoire 1-0 à l'extérieur, match nul 1-1 à domicile), les Gones ont un statut à assumer face aux Hammers. "Nous sommes là pour gagner et non pas pour attendre de faire un bon résultat à la maison", prévient l'entraîneur, Peter Bosz. Ce West Ham-OL est "le match le plus important" en ce moment, insiste le coach néerlandais.

L'OM a une dynamique à entretenir et des objectifs à atteindre

Du côté de Marseille, l'atmosphère est plus sereine. La phase quelque peu compliquée entre début février et début mars, où l'OM a concédé quatre défaites, a été digérée. Le club vient d'enchaîner cinq victoires consécutives, en L1 et en C4, a inscrit 14 buts et s'est installé seul à la deuxième place du championnat de France. Idéal pour faire le plein de confiance.

Un possible dilemme se présente désormais pour l'entraîneur Jorge Sampaoli et ses hommes : doivent-ils se concentrer avant tout sur la Ligue 1, avec la perspective de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et peut-être négliger la Ligue Europa Conférence ? Car jouer sur les deux tableaux peut s'avérer dangereux et exigeant, surtout à un moment de la saison où le calendrier s'affole et où les organismes fatiguent.

Mais comme Jorge Sampaoli l'a rappelé en conférence de presse, l'Olympique de Marseille a une "histoire européenne". Alors certes, entre les indisponibilités et le rythme soutenu, le coach va "faire des rotations" dans son effectif au Vélodrome face au PAOK Salonique. Cela ne veut pas dire pour autant que les Olympiens aborderont ce quart de finale aller avec légèreté. L'OM a "des objectifs", a rappelé Sampaoli, à deux mois de la fin de la saison. L'usage du pluriel n'est pas anodin.

La Ligue Europa Conférence n'est pas la compétition la plus prestigieuse. Mais après sa victoire en Ligue des champions en 1993, Marseille a goûté plusieurs fois à l'ivresse européenne à des échelons plus modestes : finaliste de la Ligue Europa (anciennement connue sous le nom de Coupe de l'UEFA) en 1999, 2004 et 2018, vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005... À chaque fois, les supporters marseillais se sont enflammés pour leur équipe de cœur. Et ils ne leur en faut pas beaucoup pour recommencer.

