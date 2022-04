Foot européen : Liverpool et City se neutralisent, Rennes et l'OM tiennent leur rythme

TOUR DES STADES

Le choc de la Premiere League entre Liverpool et Manchester City, dimanche, n'a pas livré de vainqueur. En Ligue 1, Rennes et l'OM se livrent un mano à mano à distance pour la place de dauphin du PSG. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone restent accrochés aux deux premières places.

Publicité Lire la suite

Ligue 1 : l'OM et Rennes luttent pour la deuxième place, Mbappé et Neymar voient triple

Marseille a repris à Rennes la deuxième place de la Ligue 1 grâce à sa victoire contre Montpellier (2-0), dimanche 10 avril. Cette 31e journée a cependant été défavorable à Lyon et Nice, qui se sont éloignés du podium.

L'OM a marqué sur ses deux premières occasions, grâce à Bamba Dieng (9e) et Cengiz Under (19e s.p.). Les coéquipiers du gardien Steve Mandanda, titulaire surprise, entretiennent ainsi leur bonne dynamique avant une nouvelle semaine décisive, avec la Ligue Europa Conférence jeudi et surtout, le "Clasico" du foot français dimanche prochain au Parc des Princes.

Samedi, Rennes est allé engranger un précieux succès à Reims (3-2) qui les a fait douter en fin de match. Les Bretons pensaient s'être mis à l'abri après un doublé de Benjamin Bourigeaud (39e, 43e) et une nouvelle réalisation de Martin Terrier (60e), mais ils ont tremblé après les buts de Maxime Busi (60e) et Jens Cajuste (80e s.p.). Le Stade rennais, qui réalise une impressionnante série de six victoires et un nul avec 24 buts marqués lors de ses sept derniers matches, a ainsi consolidé sa place sur le podium et s'affirme de plus en plus comme l'équipe en forme de cette fin de saison.

Rennais et Marseillais font d'ailleurs la bonne opération de la journée car Strasbourg, tenu en échec par Lyon, et Nice, battu à Lens, sont désormais décrochés au classement, repoussés à quatre et cinq points du podium. La deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, se jouera vraisemblablement entre les deux équipes en forme du moment.

Du côté du PSG, l'élimination de la Ligue des champions est digérée. Deux triplés de Kylian Mbappé et Neymar ont permis au Paris Saint-Germain de s'imposer facilement à Clermont (6-1) et de faire un pas de plus vers une dixième Ligue 1.

Premier League : un choc au sommet et un match spectaculaire mais sans vainqueur

Comme au match aller, Manchester City et Liverpool se sont neutralisés (2-2) au terme d'un choc palpitant, dimanche, pour la 32e journée de Premier League. Les deux équipes restent séparées d'un point, en faveur de City, en tête du classement.

Moins agressifs qu'à leur habitude, surtout en première période, les Reds ont tout de même réussi à revenir deux fois au score, Diogo Jota (1-1, 13e) répondant à Kevin de Bruyne (1-0, 5e), alors que Sadio Mané, bien servi par Mohamed Salah (2-2, 46e), a effacé l'avantage qu'avait redonné aux siens Gabriel Jesus (2-1, 36e).

All the action from today's thrilling @PremierLeague meeting at the Etihad 🎥 pic.twitter.com/nQelKmj6w2 — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022

Le troisième pensionnaire du podium, Chelsea, s’est vengé sur Southampton après leur cinglante défaite face au Real Madrid mercredi en Ligue des Champions avec une large victoire sur le score de 0-6. Un succès où Werner et Mount auront notamment inscrit un doublé chacun qui leur permet de garder 8 points d’avance sur Tottenham.

Le club nord-londonien a cependant fait une bonne opération : les joueurs d'Antonio Conte ont profité de leur victoire à Aston Villa (4-0), conjuguées aux défaites de leurs principaux rivaux (Arsenal, Manchester United, West Ham) dans la course à la Ligue des champions, pour s'installer seuls à la quatrième place avec trois points d'avance sur les Gunners qui comptent toutefois un match à disputer, mais handicapés par une différence de buts défavorable.

Bundesliga : le Bayern au ralenti, Leipzig en pleine remontée

Le Bayern a arraché samedi une laborieuse victoire 1-0 samedi contre Augsbourg en Bundesliga, et ne s'est guère rassuré avant son match retour de quart de finale de Ligue des champions mardi contre Villarreal (défaite 1-0 à l'aller).

Trois jours après sa superbe prestation contre Barcelone en Ligue Europa (1-1), l'Eintracht a cédé à domicile 2-1 face à Fribourg. Francfort est désormais à cinq points des places européennes, à cinq journées de la fin du championnat, tandis que la victoire de Fribourg lui permet de conforter sa cinquième place, directement qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa, à trois points du RB Leipzig.

Le match a été interrompu quatre minutes juste après le coup d'envoi, lorsque deux militants pour le climat se sont amarrés aux poteaux de but avec des attaches de câbles. Ils portaient des T-shirts où l'on pouvait lire, en allemand : "Dernière génération - Stoppez la folie des énergies fossiles". Les stadiers les ont détachés et escortés hors du stade.

Hier, lors de la victoire de Fribourg sur le terrain de l'Eintracht Francfort (1-2), la rencontre a éte interrompue durant quelques minutes après que deux activistes écologiques ne se soient attachés aux poteaux des buts défendus par Kevin Trapp.@LakdarLaverte @astu93200 pic.twitter.com/aseJySTfFY — FootAnalyseDZ (@AnalyseDz) April 11, 2022

Intenables depuis le mois de janvier, Leipzig et son buteur/passeur Nkunku ont balayé Hoffenheim 3-0 dimanche, score acquis à la pause, pour revenir à un point du podium à cinq journées de la fin de la Bundesliga. Après 29 journées, le RB compte 51 points, toujours loin du duo de tête Bayern (69 pts) et Dortmund (60 pts), mais désormais sur les talons du troisième Leverkusen (52 pts), tenu en échec 0-0 à Bochum.

Serie A : l'AC Milan s'inquiète, la Fiorentina confirme sa forme

L'AC Milan leader accroché chez le Torino (0-0) et Naples battu à domicile par la Fiorentina (2-3) : l'Inter Milan (2e), leader potentiel, a fait la bonne affaire en voyant trébucher ses rivaux dimanche au lendemain de sa victoire sur l'Hellas Vérone (2-0). Deuxième à deux points des Rossoneri, les Nerazzurri sont virtuellement en tête, s'ils gagnent leur match en retard, à jouer fin avril à Bologne.

Aucun but marqué et deux petits points pris en deux matches : l'AC Milan, leader en sursis, a encore étalé son impuissance offensive, après avoir buté à domicile contre Bologne (0-0) lundi. Olivier Giroud a de nouveau mené l'attaque mais sans trouver la faille dans la physique défense turinoise, pas aidé par les nombreuses erreurs techniques de ses partenaires.

Le rêve de Naples d'un premier titre de champion depuis l'ère Maradona a lui aussi été plombé par une nouvelle défaite à domicile, dans le stade dédié à l'idole argentine, contre la Fiorentina. Déjà victorieuse à Naples en janvier en Coupe d'Italie (5-2 a.p.), la "Fio'" s'est imposée grâce à l'attaquant argentin Nicolas Gonzalez (29e), au premier but en Serie A du Français Jonathan Ikoné (66e) et à l'avant-centre brésilien Arthur Cabral (72e).

La Fiorentina (7e) reste plus que jamais en course pour les places européennes, dépassant même l'Atalanta Bergame (8e), qui confirme sa mauvaise passe, avec un nouveau revers à Sassuolo (2-1).

La cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa, reste pour le moment entre les mains de la Roma, qui a souffert pour mater dans les dix dernières minutes à l'Olimpico la Salernitana (2-1), lanterne rouge de Serie A.

Liga : le Barça et le Real gagnent, l'Atlético de Madrid cale

Frayeur pour le FC Barcelone : les Catalans ont bataillé pour venir à bout de la lanterne rouge Levante 3-2 au terme d'un scénario épique dimanche pour la 31e journée de Liga, mais repassent deuxièmes au classement, à 12 points du leader, le Real Madrid, vainqueur de Getafe 2-0 samedi.

Les Catalans, endormis durant toute la première période, ont été surpris au retour des vestiaires par un pénalty transformé par le capitaine José Luis Morales (52e) après une faute de Dani Alvés sur Son dans la surface, et ont frôlé le pire avec un autre pénalty de Roger Marti stoppé par Marc-André ter Stegen (56e) après une main d'Eric Garcia sur un corner. Les Blaugranas ont réussi à renverser la situation dans la foulée grâce à un super ballon servi pied gauche par Ousmane Dembélé sur la tête de Pierre-Emerick Aubameyang pour l'égalisation (59e), et grâce à l'inévitable Pedri, entré en jeu sept minutes plus tôt à la place de Nico, qui a repris un ballon donné en retrait de Gavi (63e).

Mais à la 83e, Gonzalo Melero redonné espoir aux siens, en transformant un nouveau pénalty, le troisième du match pour Levante, après que Clément Lenglet a maladroitement écrasé le pied de Dani Gomez dans la surface quelques secondes après son entrée en jeu à la place de Dani Alvés. Et le dénouement est arrivé dans le temps additionnel, à la 90e+2 : Luuk de Jong, entré en jeu à la 84e à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, a converti de la tête un ballon centré par Jordi Alba pour délivrer le Barça, et enterrer les espoirs de Levante.

Pour Levante, la désillusion est terrible : la lanterne rouge du classement à égalité de points (22) avec Alavés, a entrevu la possibilité d'une victoire de prestige face à l'illustre Barça de Xavi après avoir battu le Villarreal d'Unai Emery le week-end dernier... mais a fini par s'incliner, et devra encore batailler pour le maintien lors des sept journées restantes. Les "Granotas" restent à sept longueurs du premier non-relégable, Majorque, vainqueur surprise de l'Atlético Madrid samedi (1-0).

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne